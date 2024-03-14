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Лига Европы. Аталанта - Спортинг 2:1. Дома как в гостях
Острое противостояние выиграли итальянцы
ANSA
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Спортинг" 2:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Лукман 46, Скамакка 59 - Поте 33"Аталанта": Муссо, Хиен, Джимсити, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон (Коопмейнерс 64), Баккер (Дзаппакоста 46), Миранчук (Пашалич 76), Лукман (Туре 85), Скамакка (Де Кетеларе 64) "Спортинг": Исраэль, Сент-Жюст (Куарежма 75), Диоманд, Инасиу, Эшгайю (Катамо 62), Хьюлманд, Поте (Браганца 36), Рейс (Сантуш 62), Тринкау (Паулинью 75), Эдвардс, Дьокереш Предупреждения: Холм 78 Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария) В первых трех матчах между "Аталантой" и "Спортингом" в нынешнем сезоне гости всегда выглядели лучше. В групповом турнире в Лиссабоне бергамцы выдали мощный первый тайм и в итоге победили со счетом 2:1, в том же турнире в Бергамо лиссабонцы дважды попади в каркас ворот, и их соперникам повезло с 1:1. А в первом матче 1/8 финала в Португалии итальянцы попали в каркас ворот трижды. Сегодня вроде бы симметрия была нарушена. Поскольку в каркас попадали как раз игроки "Аталанты". Хозяева. Однажды. Но и на этот раз домашней команде было очень тяжело, а гостевая открыла счёт и в концовке должна была как минимум переводить игру в дополнительное время. Главным вопросом был настрой команд на матч. Оба тренера признавали, что в их приоритете другие турниры. В первом матче сильные игроки в первых 11-ти отсутствовали у "Спортинга" - автор 33-ех голов в сезоне Дьокереш, лучший креативщик Поте, лучший опорник Хьюлманд. Ныне они вернулись, зато сели в запас лучший игрок "Аталанты" Коопмейнерс и её главный талант в обороне Скальвини. Возможно, это, как и уход в запас опытного латераля Дзаппакосты, повлияли на игру бергамцев в первом тайме. В унылой игре с шестью ударами по воротам если кто и заслужил забить, так это они. Но не забили. И пропустили слишком лёгкий гол. Поте отдал вперёд, Дьокереш прикрыл корпусом и вернул, Поте ворвался в штрафную и переиграл Муссо. Забив свой третий гол в турнире в сезоне и 16-ый во всех. "Стенку" в первом тайме разыгрывали и Скамакка с Миранчуком, но Джанлука пробил удобно для вратаря. Джимсити замкнул угловой головой в верхнюю часть перекладины, Колашинац головой и Холм мощным ударом чуть не попадали. За это сразу же пришла компенсация во втором тайме. Эдерсон навесил, мяч проскочил к Лукману, и тот забил в упор. Его первый гол в сезоне в турнире. "Аталанта" быстро забила ещё один. Эдерсон перехватил в центре поля, Скамакка, забивший неделю тому в Лиссабоне, отдал правее Миранчуку и замкнул его прострел. А вот после этого вернулась игра без ворот первого тайма. Хотя команды бегали, старались. Но вот в концовке "Спортинг" начал создавать. Муссо отбил коварный удар Браганцы, удар по дуге Паулинью, его же удар слета, удар Сантуша. Однажды Хуан ошибся, но Эдвардс не добил в створ. "Спортинг" не проигрывал в 11-ти предыдущих матчах во всех турнирах - восемь побед и три ничьи. "Аталанта" не побеждала в предыдущих пяти - три ничьи и два поражения. Но в очном матче обе серии прервались. Зато продолжилась серия неудачных выступлений "львов" в гостях против итальянцев - пять ничьих и 13 поражений в 18-ти последних матчах. Пожалуй, бергамцы справедливо идут дальше. В первом матче они играли отлично, а сегодня провалили лишь концовку, в остальное время играя как минимум на равных. Да и наставник лиссабонцев Рубен Аморим уж слишком активно и часто заявлял, что Чемпионат Португалии для него на первом месте. Теперь он там и останется.
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