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Милан - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Итальянское противостояние – смотреть онлайн четвертьфинал Лиги Европы

Милан - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

“Милан” выиграл семь последних матчей во всех турнирах, “Рома” – пять из восьми, в том числе и дерби с “Лацио” в последнем туре. Обе команды подходят ко встрече друг с другом в прекрасном состоянии, поэтому четвертьфинал Лиги Европы между второй и пятой командой Серии А должен получиться интересным.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Миланом" и "Ромой" состоится в четверг, 11 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляция матча на телеканале Megogo Футбол 2.

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Если вы не можете посмотреть поединок "Милан" – "Рома" в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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