Милан - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

“Милан” выиграл семь последних матчей во всех турнирах, “Рома” – пять из восьми, в том числе и дерби с “Лацио” в последнем туре. Обе команды подходят ко встрече друг с другом в прекрасном состоянии, поэтому четвертьфинал Лиги Европы между второй и пятой командой Серии А должен получиться интересным.

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Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Миланом" и "Ромой" состоится в четверг, 11 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляция матча на телеканале Megogo Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Мілан - Рома Смотреть трансляцию