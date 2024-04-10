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Милан - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Итальянское противостояние – смотреть онлайн четвертьфинал Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
“Милан” выиграл семь последних матчей во всех турнирах, “Рома” – пять из восьми, в том числе и дерби с “Лацио” в последнем туре. Обе команды подходят ко встрече друг с другом в прекрасном состоянии, поэтому четвертьфинал Лиги Европы между второй и пятой командой Серии А должен получиться интересным.
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Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Миланом" и "Ромой" состоится в четверг, 11 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляция матча на телеканале Megogo Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть поединок "Милан" – "Рома" в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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