Дэвид Мойес о матче с Байером: Мы должны иметь терпение и попытаться найти способ выиграть игру

Сегодня в Лондоне состоится ответный матч между "Вест Хэмом" и "Байером" в Лиге Европы. Тренер молотобойцев Дэвид Мойес остается непоколебимым в своем мнении, что они могут стать первой командой, которая с 44 попытки победит немецкую команду в этом сезоне и сохранит шансы на еврокубок.

"Это будет сложная, тяжелая игра, но мы верим, что сможем найти способ попробовать и выиграть ее. Если вы играете большие игры в конце сезона, это означает, что вы были относительно успешными, потому что вы должны играть с хорошими командами [чтобы продолжать прогрессировать]. мы должны набраться терпения и найти способ выиграть игру, или по крайней мере забить пару мячей. В Леверкузене мы долго работали, но, очевидно, не смогли довести дело до конца", - заявил перед игрой Дэвид Мойес.

Добавим, что победитель этой пары в полуфинале Лиги Европы встретится с победителем двуматчевого противостояния "Рома"-"Милан".