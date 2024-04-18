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Марсель - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Марсель - Бенфика: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фактор домашнего поля делает "Марсель" небольшим фаворитом на победу в ответном матче, как и недельная подготовка, которая была у Гассе и его подопечных. Впрочем, их недавняя серия говорит сама за себя. "Бенфика" умеет осторожно сыграть в гостях на удержание, и это именно то, что им нужно на "Велодроме" в этот четверг.
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Лига Европы, 1/4 финала
Ответный матч (первая игра – 1:2)
Марсель, Велодром
"Марсель" – "Бенфика" 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляція матчу Марсель - БенфікаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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