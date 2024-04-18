Марсель - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фактор домашнего поля делает "Марсель" небольшим фаворитом на победу в ответном матче, как и недельная подготовка, которая была у Гассе и его подопечных. Впрочем, их недавняя серия говорит сама за себя. "Бенфика" умеет осторожно сыграть в гостях на удержание, и это именно то, что им нужно на "Велодроме" в этот четверг.

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Лига Европы, 1/4 финала

Ответный матч (первая игра – 1:2)

Марсель, Велодром

Трансляция – Megogo