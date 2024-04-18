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Форвард Ромы получил повреждение в матче против Милана
Игрок покинул поле в первом тайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18 апреля "Рома" играет против "Милана" в рамках четвертьфинала Лиги Европы.
Нападающий хозяев Ромелу Лукаку в первом тайме на 29-й минуте получил мышечную травму и был вынужден покинуть поле.
На замену 30-летнему игроку вышел Тэмми Абрахам.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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