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Форвард Ромы получил повреждение в матче против Милана

Лига Европы

Игрок покинул поле в первом тайме

Форвард Ромы получил повреждение в матче против Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 апреля "Рома" играет против "Милана" в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

Нападающий хозяев Ромелу Лукаку в первом тайме на 29-й минуте получил мышечную травму и был вынужден покинуть поле.

На замену 30-летнему игроку вышел Тэмми Абрахам.

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Ромелу Лукаку Милан Рома Тэмми Абрахам
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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