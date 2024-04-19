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Бенфика вылетела от Марселя по пенальти. Трубин не помог в серии послематчевых пенальти

Лига Европы
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Бенфика вылетела от Марселя по пенальти. Трубин не помог в серии послематчевых пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Четвертьфинальный матч Лиги Европы "Марсель" - "Бенфика" завершился со счетом 1:0, общий счет - 2:2. Победителя определяли в серии послематчевых пенальти, счет по пенальти - 4:2 в пользу французов.

В серии пенальти украинец Анатолий Трубин, выступающий за "Бенфику", не сделал ни одного сейва. За этот матч Трубин получил 6.1 от WhoScore и 7.4 от SofaScore.

Напомним, что Анатолий летом 2023 года перебрался в "Бенфику" из "Шахтера" за 10 млн. евро, и сразу занял пост основного голкипера команды.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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