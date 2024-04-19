Бенфика вылетела от Марселя по пенальти. Трубин не помог в серии послематчевых пенальти

Четвертьфинальный матч Лиги Европы "Марсель" - "Бенфика" завершился со счетом 1:0, общий счет - 2:2. Победителя определяли в серии послематчевых пенальти, счет по пенальти - 4:2 в пользу французов.

В серии пенальти украинец Анатолий Трубин, выступающий за "Бенфику", не сделал ни одного сейва. За этот матч Трубин получил 6.1 от WhoScore и 7.4 от SofaScore.

Напомним, что Анатолий летом 2023 года перебрался в "Бенфику" из "Шахтера" за 10 млн. евро, и сразу занял пост основного голкипера команды.