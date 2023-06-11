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Йошко Гвардиол не поможет Хорватам в матче против Украины на молодежном Евро 2023
Хорватский защитник получил травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол получил травму на тренировке в составе главной сборной, об этом
21-летний защитник был заявлен на матчи взрослой команды для участия в Финале четырех Лиги нации, но получил повреждение и не сыграет 14 июня против Нидерландов.
Также игрок не сможет помочь U-21 Хорватии в матче против Украины в рамках молодежного Евро 2023. Команды встретятся в среду, 21 июня.
В этом сезоне Гвардиол на клубном уровне сыграл 41 матч, в которых забил 3 гола.
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