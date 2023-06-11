Йошко Гвардиол не поможет Хорватам в матче против Украины на молодежном Евро 2023

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол получил травму на тренировке в составе главной сборной, об этом сообщает официальный твиттер РБ "Лейпциг".

21-летний защитник был заявлен на матчи взрослой команды для участия в Финале четырех Лиги нации, но получил повреждение и не сыграет 14 июня против Нидерландов.

Также игрок не сможет помочь U-21 Хорватии в матче против Украины в рамках молодежного Евро 2023. Команды встретятся в среду, 21 июня.

В этом сезоне Гвардиол на клубном уровне сыграл 41 матч, в которых забил 3 гола.