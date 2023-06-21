Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части

С 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии пройдет финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди 21-летних. В турнире примут участие 16 сборных, в том числе и украинская команда.

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Какой формат Евро U21?

В финальную часть соревнований пробились 16 сборных, разделенных на четыре группы по четыре команды. По два лучших коллектива выходят в плей-офф, где с 1/4 финала в один матч разыграют титул лучшей команды Европы.

Соревнования будут проходить сразу в двух не граничащих странах: Румынии и Грузии. Матчи групп A и C будут проходить в Грузии, поединки квартетов B и D будут принимать стадионы Румынии.

Игры навылет также поровну разделены между странами. Финал турнира состоится на 20-тысячном стадионе "Батуми", который открыт только в 2021 году.

Почему в турнире до 21 года принимают участие футболисты старше 21?

Квалификация чемпионата Европы стартовала еще в марте 2021 года, когда игрокам, начинавшим участие в турнире, было по 21 году. В целом в финальной части, как и в отборе, могут принять участие футболисты, рожденные не ранее 1 января 2021 года. Именно поэтому на Евро мы увидим 22-летнего голкипера "Валенсии" Георги Мамардашвили, 23-летнего защитника киевского "Динамо" Александра Сироту или 22-летнего хавбека "Арсенала" Эмиля Смита-Роу. Нидерланды в своей заявке имеют вообще меньше половины игроков старше 21 или менее лет.

Кто в заявке сборной Украины?

Руслан Ротань заявил на турнир 20 полевых игроков и 3 голкипера. Среди вызванных четвёрка футболистов прибыла в расположение молодежки из национальной сборной: Михаил Мудрик, Владислав Ванат, Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Вратари : Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев). Защитники : Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Владимир Салюк ("Черноморец").

: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Владимир Салюк ("Черноморец"). Полузащитники : Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Александр Назаренко ("Днепр-1") Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба – "Шахтер", Донецк).

: Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан), Артем Бондаренко ("Шахтер", Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Александр Назаренко ("Днепр-1") Днепр), Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Лондон), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив (оба – "Шахтер", Донецк). Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо", Киев), Богдан Вьюник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Какое наивысшее достижение молодежной сборной Украины на чемпионатах Европы?

В 2006 году команда Алексея Михайличенко добралась до финала, где уступила Нидерландам 0:3. Что интересно, в стартовой игре того Евро украинцы победили "оранье" со счетом 2:1. Среди выходивших тогда на поле в желто-синей форме на профессиональном уровне продолжают карьеру только трое: Андрей Пятов, Александр Рыбка и Дмитрий Чигринский.

Состав молодежной сборной Украины на финал против Нидерландов: Андрей Пятов, Григорий Ярмаш, Дмитрий Чигринский, Александр Яценко, Александр Романчук, Тарас Михалик, Алексей Годин (Александр Алиев 46), Евгений Чеберячко, Александр Максимов, Артем Милевский, Руслан Фомин (Максим Фещук 46 ).

В целом, это лишь третье участие нашей команды на молодежном Евро и первое с 2011 года. То есть пока удается выходить в финальную часть раз в десятилетие.

Есть ли на турнире представители УПЛ, кроме украинской молодежки?

Только один. Грузия заявила на турнир защитника Георги Гочолейшвили из донецкого "Шахтера".

С кем в одной группе сыграет украинская молодежка?

Команда Руслана Ротаня принимала участие в жеребьевке из четвертой корзины. В группу Украины попали четвертьфиналист Евро-2021, Хорватия, полуфиналист Евро-2019, Румыния и пятикратный чемпион Европы среди молодежных сборных Испания. Матчи группы будут проходить в Бухаресте.

Кто сыграет на групповом этапе Евро U21?

16 сборных жеребьевкой были поделены на 4 группы по 4 команды.

Какой календарь матчей сборной Украины на Евро U21?

21.06 19:00 Украина – Хорватия

24.06 19:00 Румыния – Украина

27.06 21:45 Испания – Украина

Молодежная сборная Украины может получить путевку на Олимпиаду через Евро U21?

Да. Четыре лучших сборных турнира получат путевки на Олимпийские игры 2024, которые пройдут во Франции. Важно отметить, что Франция при любых обстоятельствах забронировала за собой уже одно место на Олимпиаде в Париже как страна-хозяйка, а Англия не будет участвовать в соревнованиях отдельной командой. Поэтому фактически разыгрываются всего три места на главных соревнованиях четырехлетия: путевки получат финалисты и один или два неудачника полуфиналов. При необходимости между неудачниками полуфиналов будет проведен дополнительный матч за право сыграть на ОИ-2024: он состоится в Бухаресте 7 или 8 июля.

Где смотреть матчи молодежной сборной Украины на Евро U21?

Официальным вещателем игр молодежного чемпионата Европы в Украине является "Суспільне". Все игры турнира смотрите на сайте "Суспільне Спорт". Кроме того, на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Харьков", "Суспільне Сумы" и т.д.) смотрите в прямом эфире матчи с участием сборной Украины.