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Евро U-21. У немцев и тут проблемы: Германия U-21 - Израиль U-21. 1:1
Два нереализованных пенальти и удаление = веселая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Германии не сумела обыграть Израиль в своем первом туре группового этапа Евро U-21. Команды разделили очки, счет - 1:1.
Евро U-21. Групповой этап, тур 1
Германия - Израиль. 1:1
Голы: 26' Я. Биссек - 20' Д. Тунгерман
Нереализованый пенальти: 3' Ю. Мукоко, 80' Й. Нгакам
Удаления: 45' Э. Карцев
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