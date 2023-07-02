Евро-2023 U-21. Испания - Швейцария 2:1. Кто атаковал - тот и победил

Испания U-21 подтвердила свой статус фаворита и все-таки дожала швейцарцев.

Этот матч прошел в медленном темпе и почти без моментов - особенно у Швейцарии. Феерично стерильная команда.

Касательно Испании, то она начала сонно и создала только один стопроцентный голевой момент в первом тайме - это Серхио Гомес убежал в отрыв, но пробил бездарно.

Вообще это показательно - "Ла Рохита" лучше контратаковала, чем действовала позиционно. Нетипично для испанцев.

Во втором тайме, когда швейцарцы отошли назад числом, фаворит только забрасывал штрафную неопасными навесами. Зато стоило "Нати" попытаться контратаковать, как испанцы тут же перехватили и в три паса соорудили гол - Серхио Гомес таки забил плотным ударом в ближний.

По идее, этого должно было хватить Испании для победы, ведь соперник даже по воротам не бил. Но так бывает - рано расслабились.

Гол Амдуни в добавленное время был словно не из этого матча - тут и перегруз зоны, и умный пас, и завершение. Ни до, ни после Швейцария так не играла.

Взять хотя бы экстра-таймы - за полчаса испанцы создали еще три верных шанса, а их соперник только отбивался. Конечно, забить Миранде помог рикошет, но кто назовет результат несправедливым?

Наверное, никто. Испания не впечатлила, но по делу прошла дальше, и в полуфинале 5 июля сыграет против победителя пары Украина - Франция. Верим, что это будут наши парни.

Четвертьфинал Евро U-21. Бухарест. "Супербет Арена"

Испания U-21 - Швейцария U-21 - 2:1

Голы: Серхио Гомес, 68, Миранда, 103 - Амдуни, 90+2

Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес (Вейга, 100), Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Арнау, 100), Баэна (Орос, 78) - Родри (Барренечеа, 87), Сансет (Бернабе, 78), Серхио Гомес - Абель Руис

Швейцария U-21: Саипи - Блюм (Омерагич, 104), Стергиу, Аменда, Вуйос - Ридер (Зом, 58), Джашари (Барес, 74) - Малеш (Cтоилькович, 74), Имери (Ди Жюсто, 85), Ндойе (ван Моос, 85) - Амдуни

Предупреждения: Виктор Гомес, 34 - Имери, 27, Барес, 82