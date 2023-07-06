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Тренер Испании U-21: Нашего защитника никто не подстраховывал, а Мудрик - решающий игрок
Санти Дения высказался о пропущенном голе от Украины
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения поделился мыслями после победы над Украиной (5:1) в полуфинале Евро-2023.
"Эта команда верит в нашу идею игры — в том, чтобы владеть мячом, играть с мячом сзади, ускорять его, работать друг на друга, развивать атаку из глубины. Мы продолжаем становиться сильнее, и нам придется снова совершенствоваться, чтобы выиграть титул.
В первом тайме, мы имели проблемы, когда украинцы обходили Виктора Гомеса и Родри. Взаимодействие между Серхио и Мирандой хорошее, и разорвать эту пару было непросто, но игра требовала перемен. Во время пропущенного гола у нашего правого защитника не было помощи, а Мудрик — игрок, который решает эпизоды в свою пользу. Гол был забит из-за того, что помощь не прибыла, и у Мудрика была выше скорость", - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.
Испания вышла в финал Евро-2023, где сыграет против Англии. Финальный матч состоится 8 июля. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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