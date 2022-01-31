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Португалия стала первым полуфиналистом Евро

Зарубежный футзал
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Непростая победа над Финляндией

Португалия стала первым полуфиналистом Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч четвертьфинала Евро-22 по футзалу между Португалией и Финляндией завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 3:2. Команда изначально считалась фаворитом, ведь в октябре она также выиграла и Чемпионат мира.

Португалия повела в счете усилиями Жезуса, вскоре Хосио счёт сравнял, но к концу первого тайма тот же Жезус у "селесао" забил второй. В середине второго тайма соперники обменялись голами: Аутио сперва восстановил паритет, а затем победный гол за портагульцев забил Анжелу.

Действующие чемпионы выиграли также по статистике: 49 ударов против 30 у андердога. 19:9 по ударам в створ.

Это уже пятый выход в полуфинал Евро для победившей команды за последние 7 розыгрышей турнира. В полуфинале Португалия сыграет против Испании или Словакии.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Португалии по футзалу
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