Португалия стала первым полуфиналистом Евро

Первый матч четвертьфинала Евро-22 по футзалу между Португалией и Финляндией завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 3:2. Команда изначально считалась фаворитом, ведь в октябре она также выиграла и Чемпионат мира.

Португалия повела в счете усилиями Жезуса, вскоре Хосио счёт сравнял, но к концу первого тайма тот же Жезус у "селесао" забил второй. В середине второго тайма соперники обменялись голами: Аутио сперва восстановил паритет, а затем победный гол за портагульцев забил Анжелу.

Действующие чемпионы выиграли также по статистике: 49 ударов против 30 у андердога. 19:9 по ударам в створ.

Это уже пятый выход в полуфинал Евро для победившей команды за последние 7 розыгрышей турнира. В полуфинале Португалия сыграет против Испании или Словакии.