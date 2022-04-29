Аньер-Вильнев - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ
Первый поединок "Финала четырёх"
Молодой французский клуб "Аньер-Вильнев" продолжает прогрессировать и двигаться по ступеням европейского футзала. Нынешний сезон дебютный, когда команда пробилась в "Финал четырёх". Впрочем, этого могло бы и не произойти, если бы УЕФА не вышвырнул варваров из "Тюмени", которые на предыдущем этапе финишировали выше в таблицуе, но были дисквалифицированы. "Спортинг" - действующий победитель футзальной Лиги чемпионов и в нынешнем сезоне уже встречался с "Аньер-Вильнев": в октябре всё завершилось победой лиссабонцев 4:3. При этом, дважды приходилось отыгрываться. Как будет на этот раз?
Лига чемпионов по футзалу. Полуфинал
"Аньер-Вильнев" (Франция) 18:00 "Спортинг" (Португалия)
Трансляция - MEGOGO
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