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Аньер-Вильнев - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ

Зарубежный футзал
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Первый поединок "Финала четырёх"

Аньер-Вильнев - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ

UA-Футбол
Новина українською

Молодой французский клуб "Аньер-Вильнев" продолжает прогрессировать и двигаться по ступеням европейского футзала. Нынешний сезон дебютный, когда команда пробилась в "Финал четырёх". Впрочем, этого могло бы и не произойти, если бы УЕФА не вышвырнул варваров из "Тюмени", которые на предыдущем этапе финишировали выше в таблицуе, но были дисквалифицированы. "Спортинг" - действующий победитель футзальной Лиги чемпионов и в нынешнем сезоне уже встречался с "Аньер-Вильнев": в октябре всё завершилось победой лиссабонцев 4:3. При этом, дважды приходилось отыгрываться. Как будет на этот раз?

Лига чемпионов по футзалу. Полуфинал
"Аньер-Вильнев" (Франция) 18:00 "Спортинг" (Португалия)
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов по футзалу Аньер-Вильнев
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