Аньер-Вильнев - Спортинг: смотреть онлайн бесплатно полуфинал футзальной ЛЧ

Молодой французский клуб "Аньер-Вильнев" продолжает прогрессировать и двигаться по ступеням европейского футзала. Нынешний сезон дебютный, когда команда пробилась в "Финал четырёх". Впрочем, этого могло бы и не произойти, если бы УЕФА не вышвырнул варваров из "Тюмени", которые на предыдущем этапе финишировали выше в таблицуе, но были дисквалифицированы. "Спортинг" - действующий победитель футзальной Лиги чемпионов и в нынешнем сезоне уже встречался с "Аньер-Вильнев": в октябре всё завершилось победой лиссабонцев 4:3. При этом, дважды приходилось отыгрываться. Как будет на этот раз?

Лига чемпионов по футзалу. Полуфинал

"Аньер-Вильнев" (Франция) 18:00 "Спортинг" (Португалия)

Трансляция - MEGOGO