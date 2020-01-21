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Держа в голове ЕВРО-2020: голкипер сборной Хорватии не прижился в АПЛ и перешел в Тулузу

Франция
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Локальная история Калинича

Держа в голове ЕВРО-2020: голкипер сборной Хорватии не прижился в АПЛ и перешел в Тулузу
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29-летний голкипер "Астон Виллы" Ловре Калинич на правах аренды перешел в "Тулузу". Трудовой договор рассчитан до окончания текущего сезона.

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Как сообщают английские СМИ, сам хорват стал инициатором переезда – Ловре не сыграл ни одного матча в АПЛ в этом сезоне, а после подписания "Астон Виллой" опытного голкипера Пепе Рейны, любые перспективы пробиться в ворота команды Дина Смита стали максимально туманными.

Естественно, игровая практика необходима Калиничу, чтобы вратарь сумел подойти в хороших кондициях к чемпионату Европы-2020. "Тулуза" занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.

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В статье: Хорватия Астон Вилла (Бирмингем) "Тулуза" Ловре Калинич Тулуза (Франция)
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