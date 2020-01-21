Держа в голове ЕВРО-2020: голкипер сборной Хорватии не прижился в АПЛ и перешел в Тулузу

29-летний голкипер "Астон Виллы" Ловре Калинич на правах аренды перешел в "Тулузу". Трудовой договор рассчитан до окончания текущего сезона.

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Как сообщают английские СМИ, сам хорват стал инициатором переезда – Ловре не сыграл ни одного матча в АПЛ в этом сезоне, а после подписания "Астон Виллой" опытного голкипера Пепе Рейны, любые перспективы пробиться в ворота команды Дина Смита стали максимально туманными.

#Mercato ✍️



Le gardien international croate Lovre #Kalinić est prêté jusqu'à la fin de la saison au TFC par @AVFCOfficial.



→ https://t.co/2uWqMtfIP1 pic.twitter.com/LrQXzmS9EA — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 20, 2020

Естественно, игровая практика необходима Калиничу, чтобы вратарь сумел подойти в хороших кондициях к чемпионату Европы-2020. "Тулуза" занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.