Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Держа в голове ЕВРО-2020: голкипер сборной Хорватии не прижился в АПЛ и перешел в Тулузу
Локальная история Калинича
29-летний голкипер "Астон Виллы" Ловре Калинич на правах аренды перешел в "Тулузу". Трудовой договор рассчитан до окончания текущего сезона.
Как сообщают английские СМИ, сам хорват стал инициатором переезда – Ловре не сыграл ни одного матча в АПЛ в этом сезоне, а после подписания "Астон Виллой" опытного голкипера Пепе Рейны, любые перспективы пробиться в ворота команды Дина Смита стали максимально туманными.
#Mercato ✍️— Toulouse FC (@ToulouseFC) January 20, 2020
Le gardien international croate Lovre #Kalinić est prêté jusqu'à la fin de la saison au TFC par @AVFCOfficial.
→ https://t.co/2uWqMtfIP1 pic.twitter.com/LrQXzmS9EA
Естественно, игровая практика необходима Калиничу, чтобы вратарь сумел подойти в хороших кондициях к чемпионату Европы-2020. "Тулуза" занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1.