Франция
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Николас Гайтан – игрок Лилля
Аргентинец вернулся в европейский футбол
"Лилль" объявил о подписании контракта с полузащитником Николасом Гайтаном.
31-летний аргентинец перебрался в стан "догов" на правах свободного агента. Его соглашение с французским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Последним клубом Гайтана был "Чикаго Файр". В минувшем сезоне MLS Николас отметился 4 голами и 11 ассистами в 27 матчах.
Ранее аргентинец также выступал за "Бока Хуниорс", "Бенфику", "Атлетико" и "Далянь Ифань".
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