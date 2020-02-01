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Николас Гайтан – игрок Лилля

Франция
(1 голосов)

Аргентинец вернулся в европейский футбол

Николас Гайтан – игрок Лилля
Новина українською

"Лилль" объявил о подписании контракта с полузащитником Николасом Гайтаном.

31-летний аргентинец перебрался в стан "догов" на правах свободного агента. Его соглашение с французским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Последним клубом Гайтана был "Чикаго Файр". В минувшем сезоне MLS Николас отметился 4 голами и 11 ассистами в 27 матчах.

Ранее аргентинец также выступал за "Бока Хуниорс", "Бенфику", "Атлетико" и "Далянь Ифань".

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В статье: Николас Гайтан Лилль (Франция)
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