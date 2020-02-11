Тухель: Почему не играет Неймар? Он травмирован, нам нужно быть осторожнее с ним

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья своей главной звезды - Неймара.

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"Сейчас Неймар травмирован. Нам нужно быть более терпеливыми и осторожными. Сможет ли он принять участие в ближайшем матче? Примем решение немного позже", - заявил немецкий специалист.

Бразильский форвард пропустил два последних матча своей команды. Завтра парижане сыграют против "Дижона" в кубке.