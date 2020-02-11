Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Почему не играет Неймар? Он травмирован, нам нужно быть осторожнее с ним
Бразилец не меняется
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья своей главной звезды - Неймара.
"Сейчас Неймар травмирован. Нам нужно быть более терпеливыми и осторожными. Сможет ли он принять участие в ближайшем матче? Примем решение немного позже", - заявил немецкий специалист.
Бразильский форвард пропустил два последних матча своей команды. Завтра парижане сыграют против "Дижона" в кубке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...