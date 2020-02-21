  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Благодаря результативности: Неймар – лучший игрок Лиги 1 в январе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодаря результативности: Неймар – лучший игрок Лиги 1 в январе

Франция
(1 голосов)

5 голов в 3 матчах

Благодаря результативности: Неймар – лучший игрок Лиги 1 в январе
Новина українською

Профсоюз футболистов и тренеров Франции (UNFP) выбрал лучшего игрока января в Лиге 1. Финальный этап проводится среди фанатов, в этот раз за награду боролись Неймар из "ПСЖ", Юнес Абдельхамид ("Реймс") и Мусса Дембеле ("Лион").

Бразилец из столичной команды вышел победителем из гонки. В январе Ней забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в рамках 3 встреч – против "Монако", "Лилля" и "Монпелье". Бывший футболист каталонцев набрал 62% голосов, обогнав Юнеса (20%) и Муссу (18%).

Читайте такжеПо следам проигрыша: Тухель в восторге от Холанда, а Неймар считает, что его "передержали" на скамейке

В декабре лучшим признали форварда "Монако" Виссама Бен Йеддера. Ранее из "ПСЖ" приз Лучшему игроку месяца забирал капитан команды Тиаго Силва (октябрь).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мусса Дембеле Неймар Лига 1 Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...