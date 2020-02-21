Благодаря результативности: Неймар – лучший игрок Лиги 1 в январе

Профсоюз футболистов и тренеров Франции (UNFP) выбрал лучшего игрока января в Лиге 1. Финальный этап проводится среди фанатов, в этот раз за награду боролись Неймар из "ПСЖ", Юнес Абдельхамид ("Реймс") и Мусса Дембеле ("Лион").

Résumons le mois de janvier de @neymarjr en @Ligue1Conforama ????



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Félicitations au joueur parisien, vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois ! ???? #TrophéesUNFP pic.twitter.com/a7rTzyEvKv — UNFP (@UNFP) February 20, 2020

Бразилец из столичной команды вышел победителем из гонки. В январе Ней забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в рамках 3 встреч – против "Монако", "Лилля" и "Монпелье". Бывший футболист каталонцев набрал 62% голосов, обогнав Юнеса (20%) и Муссу (18%).

В декабре лучшим признали форварда "Монако" Виссама Бен Йеддера. Ранее из "ПСЖ" приз Лучшему игроку месяца забирал капитан команды Тиаго Силва (октябрь).