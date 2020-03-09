Мбаппе пропустил тренировку накануне матча с Боруссией

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустил тренировку накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", сообщает Le Parisien.

По данным источника, футболисты испытывает боли в горле. Пока непонятно, сумеет ли он принять участие в матче с немецким клубом.

Матч "ПСЖ" — "Боруссия" состоится в среду, 11 марта. Встреча пройдёт в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 18 голов и отметился пятью результативными передачами.