Руководство ПСЖ не может договориться с Маркиньосом и Силвой о понижении зарплат

Руководство "ПСЖ" не может достичь соглашения с игроками команды о снижении зарплат на время пандемии коронавируса, сообщает L'Equipe.

Переговоры между генеральным директором Леонардо и представляющими интересы игроков Маркиньосом и Тиагу Силвой о снижении зарплат на 20-30 процентов продолжаются. Стороны пока не пришли к единому соглашению.

По итогам прошлого сезона зарплатная ведомость парижского клуба составляла 371 миллион евро.