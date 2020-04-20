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Руководство ПСЖ не может договориться с Маркиньосом и Силвой о понижении зарплат

Франция
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Переговоры ведутся уже длительное время

Руководство ПСЖ не может договориться с Маркиньосом и Силвой о понижении зарплат
Новина українською

Руководство "ПСЖ" не может достичь соглашения с игроками команды о снижении зарплат на время пандемии коронавируса, сообщает L'Equipe.

Переговоры между генеральным директором Леонардо и представляющими интересы игроков Маркиньосом и Тиагу Силвой о снижении зарплат на 20-30 процентов продолжаются. Стороны пока не пришли к единому соглашению.

По итогам прошлого сезона зарплатная ведомость парижского клуба составляла 371 миллион евро.

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В статье: Маркиньос Тьяго Сильва ПСЖ
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