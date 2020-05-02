Коронавирус vs Лига 1: во Франции все очень плохо

Кто не в курсе, на этой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп запретил на территории страны спортивные мероприятия до сентября.

Этим решением французские власти не оставили выбора и футбольным чиновникам, которые в экстренном порядке собрались и, немного поругавшись, объявили о досрочном окончании сезона. Таким образом, по его итогам очередное чемпионство досталось "Пари Сен-Жермен", еще две путевки в Лигу чемпионов получили "Марсель" и "Ренн", а в Лигу Европы отправятся "Лилль", "Реймс" и "Ницца".

Кроме того, вылетят из элиты "Амьен" и "Тулуза", а им на смену из Лиги 2 поднимутся "Ланс" и "Лорьян". Последний также был объявлен победителем второго дивизиона.

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Само собой, такой расклад устроил не всех. "Лион" и "Монако", постоянные полпреды Франции в еврокубках, провалили старт сезона, но зимой накатывали в группу лидеров. В итоге "Ткачам" до зоны ЛЕ не хватило всего-то одного очка.

"Мы могли вписаться в карантинные правила и доиграть сезон при пустых трибунах. Я считаю, лига поспешила с этим решением. Были ведь и другие варианты – например, провести короткий плей-офф за места в еврокубковой зоне. Я не хочу нападать на другие клубы, но "Ницца" сыграла с "ПСЖ" всего раз, а мы - дважды. За последние десять лет "Лион" минимум три раза отыгрывал 10 очков за последние 10 туров. По-моему, нас ограбили. Это обойдется нам в десятки миллионов евро", – босс "Ткачей" Жан-Мишель Ола даже не пытался сдерживать эмоции.

Его "Лион" впервые за 25 лет не попал в еврокубки – естественно, он в ярости. На совещании президентов клубов Ола опять поссорился с президентом "Марселя" Жак-Анри Эйро – дело дошло до оскорблений, и буянов еле утихомирили.

Босс "Сент-Этьена" Бернар Каяццо признался, что ему было смешно за этим наблюдать. В отличие от Ола, его все устраивает – "зеленые" выиграли только 1 из 10 последних матчей в чемпионате, и его досрочное окончание спасло их от борьбы за выживание.

Также спокоен и Лоран Николлен из "Монпелье". Сын знаменитого Лулу пристыдил смутьянов, мол, вокруг смерти, болезнь, и это намного важнее футбола. Ему легко говорить – "Паладинов" семья Николленов финансирует по большей части своими силами, и особых задач, кроме сохранения прописки, у команды нет.

В то же время лагерь Ола разрастается. Жерар Лопес из "Лилля" сетует на несправедливость при определении призеров – до ЛЧ ему не хватило всего одного очка. Крайне недовольны вылетом в "Амьене", и даже босс "Тулузы" Оливье Седран грозится идти в суд, что вызывает улыбку – его команда в последних 18 матчах Лиги 1 набрала только одно очко.

Что касается чемпиона, то в "ПСЖ" с закрытием чемпионата особо не спорили. Гораздо активнее клуб включился в дискуссию вокруг возобновления ЛЧ.

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С одной стороны, Париж этой зимой наконец начал показывать подобие коллективной игры, и в "ПСЖ" верят в шансы выиграть турнир. С другой, даже шейхам в это непростое время не помешали бы деньги от УЕФА.

На спонсоров со стороны особо рассчитывать не приходится. Так, сеть отелей Accor, которая пополняет казну парижан на 50-80 млн евро ежегодно, уже заявила, что в июле переводить транш не будет. У других клубов ситуация не лучше: группа Samsic уже потребовала переговоров с боссами "Ренна"; приостановил выплаты по контракту и ключевой спонсор "Бордо" Bistrot Régent.

Эти и десятки других компаний-спонсоров возобновят платежи только после возобновления соревнований. То есть, в лучшем случае с сентября. А вот до этого срока клубам предстоит выживать самим.

Уже сейчас инсайдеры уверены, что волна банкротств затмит начало десятых, когда в аматорах очутились "Страсбур", "Ле Ман", "Гренобль", "Арль-Авиньон" и "Эвиан".

Посудите сами: из-за остановки соревнований клубы лишены доходов от продажи билетов – во Франции в среднем это около 500 тысяч евро за уик-энд. Учитывая, что до конца сезона-2019/20 еще оставалось провести пять домашних матчей, это уже минус 2,5 млн евро. Для "ПСЖ" с его бюджетом в 600 млн евро, это не так много. А вот для "Анже" или "Меца", которые в год тратят 30 млн, это заметная сумма.

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Идем дальше – телевизионные права. Директор транслятора Лиги 1 Canal + Максим Саада уже заявил: "Если товар не поставлен, то и платить не за что. Мы не банк". Та же позиция у beIN Sports, чей контракт с французским чемпионатом истекает в конце сезона, а также стримеров из DAZN. Суммарно от них клубы Лиги 1 недополучат 243 млн евро. И это уже намного серьезнее, чем билеты.

В среднем во Франции продажа телеправ обеспечивает 36% от суммарного дохода клубов, но для некоторых аутсайдеров, вроде "Дижона" или "Амьена", доля превышает 50%. Далеко не факт, что они смогут хоть как-то пережить трудное время. Для спасения хотя бы небольшой части дохода восьмерка самых популярных клубов лиги – "ПСЖ", "Марсель", "Лион", "Лилль", "Ренн", "Сент-Этьен", "Тулуза" и "Ницца" – инициировали переговоры с телевизионщиками, но в их успех после решения правительства не верят даже сами функционеры.

Более того, под вопросом стоит сотрудничество с MediaPro, которая ранее приобрела права на показ Лиги 1 со следующего сезона за 800 млн евро в год. Испанцы уже дали понять, что начнут выплаты не раньше, чем возобновится турнир, и в случае затянувшейся паузы намерены идти в суд.

Наконец, трансферы – то, чем славится Лига 1. В среднем продажи футболистов обеспечивают клубам Лиги 1 до 25% их дохода. Но теперь и с этим станет сложно.

По последним оценкам Международного центра изучения спорта (CIES) после мартовской остановки соревнований стоимость всех игроков ТОП-5 лиг Европы упала на 28%. Есть и примеры двукратного падения цены – например, Поль Погба из "МЮ". Выгодно пристроить свою молодежь в таких условиях французам не удастся при всем старании. Деньги ведь кончаются не только у них – подсевшие на заоблачные ТВ-контракты англичане тоже явно не в плюсе.

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В таких условиях у клубов нету выбора, кроме как урезать зарплаты. Перед началом кризиса клубы Лиги 1 в среднем тратили 54% своего бюджета на оклады и премиальные игроков, а средняя зарплата футболиста французской элиты с учетом налогов составляла 94 тысяч евро в месяц.

В большинстве городов игроки уже согласились урезать выплаты, чтобы помочь клубам вырулить, но, например, в "ПСЖ" приглашенные суперзвезды пошли в отказ. На их стороне трудовое законодательство, однако выглядит это все равно подло. В то время, как легенды "Реала", "Барсы", "Ювентуса" и других топов отказались от большей части зарплат, лидеры "ПСЖ" показывают, что прибыли в Париж исключительно ради денег.

Относительно безопасно в кризис себя чувствуют только рядовые сотрудники клубов – агрономы, массажисты, уборщики и продавцы гамбургеров. Французское правительство возмещает до 4850 евро в месяц на одного работника, так что они получают все до копейки. А вот с 36-миллионным окладом Неймара так легко не разобраться.

Содержание суперзвезд – самая срочная проблема для Лиги 1. Те, кто приносили миллионы в нормальное время, теперь стали обузой и тянут клубы на дно. Мсье Ола не зря нервничает – в его "Лионе" и Депай, и Лопеш, и Дембеле, и Ауар с Траоре получают по кризисным меркам неприлично много.

Еще хуже ситуация в "Монако", где зарплатный фонд раздут за счет подписаний возрастных легионеров, вроде Фабрегаса, Йоветича, Слимани, Адриена Силвы. Сеск легко пошел на сокращение оклада, а вот остальные пока молчат.

Ну и, конечно, "Марсель". По итогам прошлого финансового года чистый убыток южан составил 91 млн евро. До этого было 78 млн. Закрытие чемпионата с большой вероятностью убьет некогда славный клуб, оказавшийся в руках бездарных управленцев. Собственнику "Марселя" Фрэнку Маккорту не привыкать – в прошлом он уже довел до банкротства бейсбольных "Доджерс".

Спасти южан в столь сложной ситуации может только чудо. Но, по правде, после запрета на спорт до сентября, в него вообще не верится. Правительство начало полномасштабное наступление на коронавирус, а где лес рубят, там щепки летят.

Увы, профессиональный футбол здесь выступил в роли щепок.