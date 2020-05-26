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Не Неймар или Мбаппе: Чемпион Мира-1970 назвал лучшего игрока ПСЖ

Франция
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Неожиданный выбор бразильца

Не Неймар или Мбаппе: Чемпион Мира-1970 назвал лучшего игрока ПСЖ
UA-Футбол
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Чемпион мира-1970 Пауло Сезар Кажу назвал лучшего, по его мнению игрока "ПСЖ".

"Как по мне, Маркиньос - великолепный футболист. Сейчас он лучший в "ПСЖ". Если он укрепит свои позиции в сборной Бразилии, то его весь мир оценит по достоинству", - заявил Сезар.

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В начале текущего года бразильский защитник подписал новый контракт с парижанами.

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В статье: Маркиньос Пауло Сезар Кажу ПСЖ
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