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Президент Лиона пригрозил судом французскому государству из-за досрочного завершения Лиги 1

Франция
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"Я не здамся без бою"

Президент Лиона пригрозил судом французскому государству из-за досрочного завершения Лиги 1
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Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола отметил, что пойдет в суд из-за досрочного завершения сезона Лиги 1. Цитирует босса "Олимпика" Goal.com.

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"Мы будем просить в суде возобновить сезон. Национальному суду следует разобраться в досрочном завершении сезона. Именно государство распорядилось прекратить деятельность чемпионата, они несут ответственность за это".

"Нужно вернуться к тренировкам и возобновить чемпионат уже через месяц".

Источник сообщает, что ряд клубов во главе с "Лионом" готов начать судебный иск, который возместит 800 миллионов евро. Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершен после 28-го тура. Чемпионом признали "ПСЖ".

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В статье: Жан-Мишель Оляс Лион Лига 1 Жан-Мишель Ола Чемпионат Франции Олимпик (Лион) Жан-Мишель Олас
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Источник:
Goal.com

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