Президент Лиона пригрозил судом французскому государству из-за досрочного завершения Лиги 1

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола отметил, что пойдет в суд из-за досрочного завершения сезона Лиги 1. Цитирует босса "Олимпика" Goal.com.

"Мы будем просить в суде возобновить сезон. Национальному суду следует разобраться в досрочном завершении сезона. Именно государство распорядилось прекратить деятельность чемпионата, они несут ответственность за это".

"Нужно вернуться к тренировкам и возобновить чемпионат уже через месяц".

Источник сообщает, что ряд клубов во главе с "Лионом" готов начать судебный иск, который возместит 800 миллионов евро. Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершен после 28-го тура. Чемпионом признали "ПСЖ".