Ванда Нара: В мире футбола женщин воспринимают как посудомоек

Ванда Нара, жена и агент форварда "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди дала интересное интервью журналу Gento. Ее слова цитирует Infobae.

"Каждый раз, когда я иду на переговоры, то знаю, чего хочет Мауро: какие клубы ему нравятся, а какие нет. Я знаю его мечты, куда он хотел бы перейти. Это преимущество много лет придает мне уверенности. Есть вещи, о которых я его даже не спрашиваю, ведь отлично знаю, каким будет его ответ. Он выполняет свою роль, а я свою – никто не жалуется".