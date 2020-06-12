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Ванда Нара: В мире футбола женщин воспринимают как посудомоек

Франция
(1 голосов)

Но жена Мауро Икарди – на своем месте

Ванда Нара: В мире футбола женщин воспринимают как посудомоек
Новина українською

Ванда Нара, жена и агент форварда "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди дала интересное интервью журналу Gento. Ее слова цитирует Infobae.

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"Каждый раз, когда я иду на переговоры, то знаю, чего хочет Мауро: какие клубы ему нравятся, а какие нет. Я знаю его мечты, куда он хотел бы перейти. Это преимущество много лет придает мне уверенности. Есть вещи, о которых я его даже не спрашиваю, ведь отлично знаю, каким будет его ответ. Он выполняет свою роль, а я свою – никто не жалуется".

"Мауро восхищается независимыми женщинами, которые работают и защищают свои права. Поэтому я занимаю место его агента в мужском мире футбола, где женщин обычно воспринимают как посудомоек".

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В статье: Мауро Икарди Ванда Нара
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Источник:
Infobae

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
12.06.2020 в 11:35
в мужском мире футбола, женщин обычно воспринимают как посудомоек". И правильно делают. Это не кухня.
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