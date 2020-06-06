От bandіera к банде. Итальянский путь Мауро Икарди

Первым громким трансфером лета еще в последний день весны стал переход Мауро Икарди из "Интера" в "Пари Сен-Жермен". Несмотря на потерю двухсот миллионов евро из-за коронавируса и раннего прекращения Лиги 1, несмотря на другие финансовые проблемы, парижане не пожалели за игрока, выступавшего за них в аренде, 50 миллионов евро плюс 7-8 возможных бонусов. А также около 12-ти миллионов зарплаты. Таким образом, первый, а, возможно, и последний этап карьеры аргентинца в Италии точно закончился. Попробуем подытожить его. Скучно точно не было.

Смертельный форвард

Икарди несомненно запомнится в Серии А как супербомбардир. Как один из всего двух игроков с двумя титулами лучшего бомбардира лиги в десятилетии. Как официально лучший игрок Серии А-2018 и автор лучшего гола. Как восьмой бомбардир в истории "Интера", причем забивший 124 гола всего за шесть неполных лет. Никто за семь лет (2012/13-2018/19) не забивал в Серии А больше, чем он. До его 121-го гола в турнире за "Сампдорию" и "Интер" (кстати, во всего 219-ти матчах) не добрался ни Игуаин (117), ни Иммобиле (99), ни Квальярелла (88).

А 30 ассистов сбивают с толку тех, кто считает его некомандным игроком.

И его статистика добыта отнюдь не только за счет аутсайдеров. Третье место среди его любимых соперников делят "Ювентус" и "Лацио" - по восемь пропущенных. Болельщики "Милана" после хет-трика в дерби и победного гола в концовке другого видят его в ночных кошмарах. В дебютном сезоне Лиги Чемпионов он принес победу над "Тоттенхэмом" и ничью с "Барселоной" после 84-ой минуты. Потому Паоло Росси справедливо называет его "смертельным центрфорвардом", наставник "Милана" Стефано Пиоли - "зверем в штрафной площадке". А Хулио Крус сравнивал с Габриэлем Батистутой и Эрнаном Креспо.

Суперфорвард Икарди родился рано. Самый молодой автор "покера" в лиге с 1950-го года, один из самых молодых игроков с сотней голов в Серии А, самый молодой Капоканноньере лиги с 1978-го года, капитан "Интера" уже в 22 года. Первый его игрок с 1959-го года с 29-ю голами за сезон. 45 процентов командных голов позволили ему в 2018-ом году стать лучшим игроком года в лиге. Единственным не из "Ювентуса" за восемь лет гегемонии туринцев. При том, что "Интер" был лишь четвертым. По словам Джорджо Кьеллини, "Юве" "повезло, что Мауро не остался в "Интере" на 15 лет". А по возрасту он мог.

Его последний наставник в Италии Лучано Спаллетти называл его идеальным центрфорвардом, а также лидером. "Я вижу в нем Златана Ибрагимовича. Он всегда желает брать на себя ответственность". Безграничная уверенность в себе, идеальный нюх на голы и опасность в концовке поражали. Казалось, Мауро избавляется от защитников и забивает с легкостью, играючи. 20 голов после 75-ой минуты за последние три сезона в Италии - признак характера. А 121 гол в лиге и Еврокубках за "Интер" со всего 222-ух ударов в створ ворот и 552-ух ударов по воротам - признак качества.

Человек из 70-х

Вместе с тем, и в игровом плане к нему накопилось немало претензий. Бывший ученик барселонской "Ла Масии" не может быть деревянным. Икарди и не деревянный. Он умеет и протащить мяч, и технично пробить, и обыграть соперника. Умеет, но не хочет. Говорили, что он и не любил футбол в детстве, а занялся им лишь по настоянию отца. По флегматичной игре аргентинца это заметно. Логично, что не пасующий по 70-80 раз за матч, не работающий между линиями статичный форвард не прижился в "Барселоне" и в итоге ушел из "Ла Масии" сам. Но и для Италии его стиля недостаточно.

Он часто опускался в третью сотню в лиге по общему числу передач за матч и по их точности, его среднее число передач за сезон никогда не превышало 20, опускаясь и до 11-ти. Он просто стоял и ждал мяча. Вальтер Маццарри заявлял, что после первого забитого Мауро команда будто играет вдесятером. Адепт владения мячом и движения Спаллетти часто выражал недовольство малой помощью полузащитникам. Впрочем, сам форвард не желал слушать никого. "Единственная задача нападающего - забивать голы. Я помогаю партнерам по команде именно этим". Не понимая, что на дворе уже не 70-е.

Разумеется, при клубных достижениях ему бы все простили. Но дело в том, что его эра в "Интере" - худшая в истории клуба. Ни одного кубкового финала, ни одного попадания в Топ-3 лиги - такой шестилетки никогда не было. Лишь два попадания в Лигу Чемпионов. Да, можно заявить, что в неудачах "нерадзурри" на поле прежде всего виновны неудачи в кабинетах - дважды смена владельцев, годы с 100-150-миллионными убытками. И даже заявить, что Икарди спас команду от сползания во вторую десятку турнирной таблицы. Но все же именно с безоговорочного лидера спрос о командных успехах.

Вожак без стаи

Мауро - не лентяй, не сноб, не монстр. Работает над тренировках над бомбардирскими аспектами. Силвиньо, помощник Роберто Манчини, назначившего его капитаном, говорит о скромном простом работящем человеке. В честь завоевания титула "капоканноньере" он купил каждому партнеру по команде часы Rolex. В то же время не случайно немало болельщиков "Интера" видели команду без капитана. Ведь футбольный лидер Икарди не особо умеет разговаривать, заводить партнёров либо критиковать их. Он замкнут, часто хмур, не шутит. Он добивается успеха, но не умеет тянуть других к успеху. Вожак без стаи.

Ничего страшного в этом не было бы. Если бы не срывы, типичные для интровертов под давлением. История с ультрас, с автобиографией, в которой выражал желание избить их, угрозы призвать в Италию сотню бандитов из Аргентины для расправы - идеальная наука другим на будущее. Пример того, что даже мегабомбардир и сверхлидер не может позволить себе оступиться в отношениях с болельщиками. И что иногда достаточно пары неверных слов для крушения легенды. После этого баннеры ультрас с надписями "даже сто голов и трофеев не изменят то, что ты кусок дерьма" стали явным указателем пути прочь из клуба.

Она

Ну и, разумеется, Ванда. Одна, но троична в ужасных лицах. Первое - история ее ухода от Макси Лопеса к другу последнего, настроившая всех против Мауро и, по слухам, выбросившая его из сборной. А также ссора и бойкот четой Икарди сестры мужа Иваны. Второе - сама бывшая актриса фильмов для взрослых, а ныне звезда футбольных и других шоу. Эпатажная, с острым языком, с желанием постоянно светиться на публике, вызывать скандалы. С заявлениями вроде "Мауро круче Криштиану Роналду", "если бы он хотел Золотой Мяч - давно ушел бы из "Интера" и "Лукаку смотрит плей-офф Лиги Чемпионов по телевизору".

Третий же аспект - Ванда-агент. Сама она называет себя революционеркой. Завистью мужчин-агентов она и объясняет бури в прессе. Кстати, в этом с ней согласен и Адриано Галлиани, говорящий о мачизме в футболе. На самом же деле из революционного в ее деятельности лишь умение в рекордные сроки превратить клиента в врага клуба, из символа, bandiera, в проклятого. После отличного начала сезона 2018/19 именно ее шантаж по поводу нового контракта, постоянные повышения требований, бойкот тренировок и даже матчей со стороны мужа (сидящего на жирном действующем контракте) и настроили против него всех.

Икарди заявляет, что супруга никак не ухудшила его, напоминая о голах за "Интер". Ивана, также звезда соцсетей, наоборот, считает, что брат изменился до неузнаваемости. Называя брак с Вандой "хроникой анонсированной смерти". Кто из них прав? Ванда - преданный агент и супруга либо разрушитель? Даже не важно. Важно то, что все превращалось в мелодраму, в реалити-шоу. Тем более отвратительные, что, похоже, все фронты семьи Икарди искали это шоу, подогревали его. Вы скажете, что весь современный футбол мелодраматичен? Из-за историй Мауро, Ванды и Иваны и хочется быть Against него.

В этом контексте вспоминается старая история супругов Ванды Василевской и Александра Корнейчука. Эти люди были не только видными украинскими писателями первой половины 20-го века, но и весьма неприятными личностями, карьеристами. Похоже, стукачами, писавшими доносы на коллег в партийные органы и лично Сталину. Потому о них в литературной тусовке и ходил такой стишок: "Корнійчук та Ванда - не родина, а банда".

При взгляде на похождения семьи Икарди возникают схожие ощущения. Во всяком случае, в некогда любимом "Интере" его воспринимают именно так. Туда он уже не вернётся.

Au Revoir

Не все аплодировали окончательному уходу игрока. Например, легенда "Интера" Сандро Маццола заявил: "Таких игроков нельзя продавать. Даже после того, что случилось. Он выигрывает матчи". Спаллетти также сожалеет, что всё так сложилось. С другой стороны, Джузеппе Маротта, Пьеро Аузилио, Антонио Конте не хотят и слышать о нем. А президент клуба Стивен Чжан даже поздравил двух первых за удачную сделку. За избавление от 14-ти миллионов зарплаты брутто и проблемного игрока. Даже при том, что в нормальные времена за него должны были выручить гораздо больше, чем 50 миллионов. Мосты сожжены.

Уже в сентябре 2019-го года семейство Икарди стало проблемой "Пари Сен-Жермен" и усладой французских СМИ. Там Мауро уже прошел путь от травмированного до бомбардира, от запасного, бросавшегося стульями в раздевалке и почти уходящего из клуба, до выкупленного им. И до своего первого трофея в карьере - Чемпиона Франции. "Интер", год назад сухо, без упоминания его имени, отобравший у него повязку через Twitter, ныне также сухо и коротко ("благодарим... желаем успеха") попрощался к ним. Прощается и вся Серия А. Ее форвард Икарди заслужил гораздо больше. Но не Икарди-человек.