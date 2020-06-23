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Пусть штрафуют: Марсель не будет устраивать распродажу перед ЛЧ

Франция
(1 голосов)

Товен, Пайет и Манданда остаются

Пусть штрафуют: Марсель не будет устраивать распродажу перед ЛЧ
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Несмотря на ужасное финансовое положение, повлекшее за собой санкции от УЕФА, боссы "Марселя" не собираются продавать лидеров команды.

"Товен, Пайет и Манданда останутся. Больших продаж от нас не ждите. Мы хотим быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, насколько это возможно, но и про экономику не забываем. Дальше вливать деньги нельзя, мы должны перейти в фазу стабильного развития", - цитирует президента "Марселя" Жак-Анри Эйро L’Equipe.

Любопытно, что контракт 27-летнего Товена истекает через год, и ранее L’Equipe писал, что провансальцы готовы сделать большую скидку желающим купить вингера уже этим летом.

Чемпион мира-2018 сыграл всего 20 минут в минувшем сезоне из-за тяжелой травмы, но, по слухам, все еще интересен "Милану" и "Роме".

В то же время Димитри Пайет и Стив Манданда хоть и вошли в символическую сборную сезона во Франции, спросом на рынке не пользуются - обоим далеко за 30. Зато оба страшно популярны в Марселе, поэтому высказывание Эйро - это, прежде всего, заигрывание с фанатами, которые недолюбливают руководство из-за непрекращающихся финансовых проблем.

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В статье: Стив Манданда Марсель Флорьян Товен Димитри Пайет
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