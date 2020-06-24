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ПСЖ интересуется молодым талантом Реала

Франция
(1 голосов)

Сумма отступных составляет 250 миллионов евро

ПСЖ интересуется молодым талантом Реала
Новина українською

В парижском клубе наблюдают за полузащитником "Реала" Такефуса Кубо.

По данным AS, заинтересованность в подписании Кубо есть у спортивного директора "ПСЖ" Леонардо. Впрочем, сообщается, что у 19-летнего игрока, а также руководства "Реала" нет желания расставаться. Клаусула японца равна 250 млн евро.

В текущем сезоне Кубо на правах аренды выступает за "Мальорку". На его счету в Примере-2019/2020 28 матчей, 3 гола и три ассиста.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Такефуса Кубо
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