ПСЖ интересуется молодым талантом Реала

В парижском клубе наблюдают за полузащитником "Реала" Такефуса Кубо.

По данным AS, заинтересованность в подписании Кубо есть у спортивного директора "ПСЖ" Леонардо. Впрочем, сообщается, что у 19-летнего игрока, а также руководства "Реала" нет желания расставаться. Клаусула японца равна 250 млн евро.

В текущем сезоне Кубо на правах аренды выступает за "Мальорку". На его счету в Примере-2019/2020 28 матчей, 3 гола и три ассиста.