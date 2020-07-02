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Англичанин из Ювентуса перебрался в Монпелье

Франция
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У Стефи Мавидиди необычная карьера

Англичанин из Ювентуса перебрался в Монпелье
Новина українською

"Монпелье" выложил 6,3 млн евро и выкупил у "Ювентуса" центрфорварда Стефи Мавидиди, сообщает официальный сайт клуба.

У уроженца Дерби нетривиальная футбольная судьба: он воспитывался в школе "Арсенала", а два года назад в возрасте 20 лет перебрался в "Ювентус", который не пожалел на него 1,5 млн. На тот момент Мавидиди считался одним из топ-талантов Англии и забил 3 гола в 3 матчах за сборную U-20.

Тем не менее, с тех пор за первую команду "Старой синьоры" Стефи сыграл всего раз, а весь минувший сезон провел в аренде в "Дижоне", за который забил 8 голов в 28 матчах.

После досрочного окончания сезона во Франции "Дижон" пытался выкупить Мавидиди, но тот наотрез отказался оставаться в клубе, мотивируя свое решение желанием бороться на нечто больше, чем сохранение места в элите.

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В статье: Ювентус (Турин) Монпелье Дижон Стефи Мавидиди
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