Ваши ожидания - ваши проблемы, или Как падала звезда Йоанна Гуркюффа

А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь.

Дж. Сэлинджер

Гол, который Йоанн Гуркюфф забил в ворота "ПСЖ", всколыхнул футбольную Европу.

То, как долговязый плеймейкер разобрался на квадратном метре с тремя защитниками, было воистину феноменально. Сильвен Арман, которого юный лидер "Бордо" прошел в два касания, потом рассказывал, что не видел ничего подобного за всю карьеру. Он даже не понял, как мяч оказался у него за спиной, а еще через секунду - в сетке.

Ну а L’Equipe на следующий день вышел с единственным словом в заголовке: Le Successeur (Наследник).

After our discussions about Bordeaux in Saturday's Mailbag, we couldn't not tweet this goal.



Here's Yoann Gourcuff at his balletic best against PSG. Perhaps my favourite ever goal from the Continent!pic.twitter.com/9LH6FIX0lG