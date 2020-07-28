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Ваши ожидания - ваши проблемы, или Как падала звезда Йоанна Гуркюффа
"Новый Зидан", которому не хватило характера
А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь.
Дж. Сэлинджер
Гол, который Йоанн Гуркюфф забил в ворота "ПСЖ", всколыхнул футбольную Европу.
То, как долговязый плеймейкер разобрался на квадратном метре с тремя защитниками, было воистину феноменально. Сильвен Арман, которого юный лидер "Бордо" прошел в два касания, потом рассказывал, что не видел ничего подобного за всю карьеру. Он даже не понял, как мяч оказался у него за спиной, а еще через секунду - в сетке.
"Этот гол не случаен. Он показал, что способен творить магию на поле. Я приболел, когда Зидан ушел из футбола, но игра Йоанна меня исцелила. Когда я вижу, как он играет, то снова чувствую себя зеленым пацаном", - не скрывал своего восхищения Кристоф Дюгарри.
Ну а L’Equipe на следующий день вышел с единственным словом в заголовке: Le Successeur (Наследник).
After our discussions about Bordeaux in Saturday's Mailbag, we couldn't not tweet this goal.— On The Continent (@otcpod) February 5, 2019
Here's Yoann Gourcuff at his balletic best against PSG. Perhaps my favourite ever goal from the Continent!pic.twitter.com/9LH6FIX0lG
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На дворе стоял январь 2009 года - плохое время для французского футбола. Поколение Виейра-Анри-Трезеге уже не могло тянуть сборную, как раньше. А новых звездочек, вроде Насри и Бен-Арфа, она не сильно-то интересовала.
В непростой ситуации взоры фанатов то и дело обращались к "Бордо", где не уставал творить шедевры молодой Гуркюфф. То он бахнет с 40 метров, то полдюжины защитников пройдет одним финтом, то пас выдаст в лучших традициях Платини. Йоанн так легко вел жирондинцев к первому титулу в новом веке, словно для него это семечки.
Нельзя сказать, что раньше парня не знали - наоборот, с детских лет он был знаменитостью для всех, кто хоть немного занимался футболом. Но такого бурного взлета не ожидал никто.
Йоанн - сын известного французского тренера Кристиана Гуркюффа. Он воспитывался в академии "Ренна", там же начал взрослую карьеру под началом Ласло Болони. С юных лет "новый Зизу" играл на совсем недетской позиции плеймейкера, и уже в 19 лет выдал в чемпионате приличные цифры - 6+5. После этого его сходу забрали в "Милан", но ничего толкового из союза не вышло.
Тайны произошедшего на "Сан-Сиро" начали раскрываться только спустя годы - поначалу итальянцы отмалчивались. Сам же Гуркюфф избегает микрофонов, как черт ладана.
Так вот, в 2010 году Паоло Мальдини рассказал L’Equipe, дескать, Йоанн - очень специфический парень. "Гуркюфф в "Милане" был на 100% неправ. Его главной проблемой было его поведение. Он вел себя неразумно, отвернулся спиной к команде. Он плохо работал, не учил итальянский, опаздывал на занятия. Это был перебор", - заявлял капитан россонерри.
Карло Анчелотти, тогдашний тренер "Милана", был снисходительнее, но тоже отметил, что француз на "Сан-Сиро" не отдавался игре, как следует.
Его карьера в Италии оборвалась максимально бесславно - на тренировке Рино Гаттузо надоело смотреть на скучающего молокососа, и он врезал ему по ногам. Остаток сезона-2007/08 Гуркюфф провел в гипсе.
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В аренду в "Бордо" Йоанна отдали, чтоб убрать с глаз долой. Толку с него не было никакого - конкуренцию с Кака, Зеедорфом и Пирло он проиграл, и к тому же почти не общался с командой.
Когда в "Бордо" Гуркюфф вдруг поставил на конвеер шедевры, Адриано Галлиани поругался с Анчелотти - дескать, что же ты суперзвезду проворонил? Но у Папы Карло под рукой было полтора десятка суперзвезд, и коллектив накрылся бы медным тазом, если бы он пошел на поводу у одной, наплевав на остальных.
Лорану Блану в "Бордо" было проще - он лепил команду строго вокруг Гуркюффа; создавал ему особые, тепличные условия; убирал из состава тех, с кем ему игралось некомфортно. Наставник прекрасно понимал, что нужно атакующему хавбеку для полного счастья - не зря же столько лет играл в сборной с Зизу. Но, что еще ценнее, он понял Йоанна как человека.
Гуркюфф не был похож на среднестатистического футболиста. Он был прекрасно воспитан, закончил элитную школу, в детстве подавал огромные надежды в теннисе. Нищету, из которой вышли 90% его партнеров, он видел только в кино. И еще он был чрезвычайно, неправдоподобно замкнут.
Отец Йоанна, Кристиан, признавался, что сын мог часами говорить о футболе, разбирая интересующие его нюансы, а мог весь день молчать. Когда Блан до него достучался, Гуркюфф заиграл так, что ахнули далеко за пределами Франции. Но баланс был слишком хрупок, чтобы продержаться долго.
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"Бордо" с блеском выиграл чемпионат-2008/09, а Гуркюфф в том сезоне забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. С его помощью расцвели форварды Маруан Шамах и Фернандо Кавенаги; да и волнорез Алу Диарра так сильно не играл ни до, ни после.
Осенью 2009-го шоу продолжилось - "Бордо" лидировал в чемпионате, а в Лиге чемпионов выиграл группу с "Баварией" и "Ювентусом", не потерпев ни единого поражения. Йоанн забил один из голов в Мюнхене, да и в остальном подтверждал реноме лучшего молодого плеймейкера Европы. А потом все внезапно оборвалось.
Первый удар Гуркюфф получил в сборной. Тренер Раймон Доменек, да и вся страна, видели в нем нового лидера "Ле Бле" и требовали чудес. Иногда у Йоанна получалось - как в матче отбора против Румынии. Но чаще дела шли плохо.
France vs Romania is 2 hours away. Let's see another screamer like this one from Gourcuff in 2008. #FRAROU pic.twitter.com/GOh5Exqzyu— MatchPint (@MatchPint) June 10, 2016
Гуркюфф с его манерами и образованием дико раздражал Анелька, Анри и остальных лидеров раздевалки. Когда в стыковом матче с Ирландией в ноябре 2009-го (помните ту самую руку Тьерри?) он жутко провалился и проиграл всю борьбу, Рибери подошел, порвал его книжку и дал леща. Глава пресс-службы "Ле Бле" Франсуа Манардо потом вспоминал, мол, Йоанн был так напуган, что даже не мог говорить.
Проходит еще месяц - и в прессе появляются слухи, что Блан покидает "Бордо" ради сборной. Гуркюфф, для которого Лоран был другом и наставником, посчитал это предательством и моментально ушел в себя, как ранее в "Милане". Без него у "Бордо" не было шансов - команда опустилась аж на 6-е место в чемпионате, а из ЛЧ вылетела от "Лиона". Когда в мае 2010-го у президента жирондинцев Жан-Луи Трио спросили о будущем Йоанна, он не скрывал ярости: "Пусть уходит, у нас есть кому подавать угловые".
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Но перед тем, как уйти, Гуркюфф съездил на чемпионат мира в ЮАР, где его хрупкую психику поломали окончательно.
Перед стартовой игрой против Уругвая Раймон Доменек подозвал Йоанна к себе и сказал что-то вроде: "Ты - ключ к нашей победе сегодня. Вся надежда на тебя". Позже в автобиографии тренер рассказывал, что боковым зрением заметил взгляд Рибери - он смотрел с ненавистью и завистью.
На поле это сказалось моментально - Анелька и Рибери игнорировали Гуркюффа, который весь матч проходил без мяча. Естественно, Франция при таких раскладах проиграла. Доменек в раздевалке отчитал смутьянов, но уже на следующий матч против Мексики посадил Гуркюффа в запас - последовательность никогда не была его сильной чертой. Итог - еще одно сухое поражение.
После той игры Анелька набросился на тренера, обозвав его "грязным сукиным сыном". Николя отстранили, но в ответ на утро вся сборная не вышла тренироваться.
А еще через пару дней против Южной Африки Йоанн вышел в старте и заработал красную карточку уже на 25-й минуте. Он больше не мог вынести этот балаган.
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"С Йоанном нужно постоянно говорить, и он должен ощущать себя счастливым. У него страсть к футболу. Но если он видит, что в него не верят, то уходит в себя и не может вообще ничего. Ему очень важна уверенность", - рассказывал помощник Блана Жан-Луи Гассе. Жаль, в "Лионе" к нему не прислушались.
Мсье Ола, покупая Гуркюффа за 22 млн евро летом 2010-го, называл этот трансфер лучшим в своей карьере, а Йоанна - лидером команды на многие годы, напрочь позабыв про характер новичка. В "Бордо", чтобы не выводить Гуркюффа из равновесия, даже состав не меняли два сезона подряд - он играл постоянно с одними и теми же людьми, которые стали для него семьей.
В "Лионе" начала нулевых все было ровно наоборот - в клубе еще доигрывали осколки прошлой, чемпионской эпохи, вроде Мичела Бастоса, Эдерсона, Лисандро Лопеса, но их постепенно вытесняла молодежь во главе с Ляказеттом, Фофана, Юмтити, Гренье. Гуркюфф попал в такой водоворот, выстоять в котором смогли бы немногие. А у него шансов не было вообще.
В итоге за пять лет на "Жерлане" Йоанн пропустил из-за травм аж 90 матчей - это почти три полных сезона. У него ломались кости, рвались сухожилия, растягивались мышцы. И все это в режиме нон-стоп. Дошло до того, что он подвернул лодыжку, выгуливая собаку, а руку повредил, давая пятюню Ляказетту. Это была трагикомедия - вроде, смешно, но на глазах у всей страны шел на дно главный талант поколения.
Лишь изредка Гуркюфф напоминал о себе на поле - порой ему удавались толковые штрафные, дальние удары, реже - разрезные передачи. Но всякий раз за 2-3 удачными матчами шла новая травма, и все приходилось начинать сначала.
В "Лионе" поначалу сочувствовали, потом привыкли, а напоследок откровенно злились на звезду, которая отказывалась выходить на поле, если чувствовала себя не на 100%. Некоторые партнеры верили, что Йоанн специально придумывает травмы, чтобы не играть. Но физиотерапевт Тибо Дару, который близко знаком с Гуркюффом, говорит другое.
"Почти все травмы Йоанна в Лионе носят психосоматический характер. Корень его проблем не в ногах, а в голове. Проще говоря, если бы он оставался спокоен и не нервничал, их бы не случилось", - уверен медик.
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Конечно, "Лион" не продлил Гуркюффа, и в 2015 году он перешел в "Ренн", который тогда возглавил его отец, Кристиан. Там Йоанн поиграл годик без травм, но выйти на былой уровень уже не смог. Максимум, на что хватило - 4+3.
Его снова стали критиковать - мол, и сам плох, и отца подставляет. И, как по волшебству, сразу вернулись травмы. Одна, другая, третья… В общем, в сезоне-2017/18 Гуркюфф лишь 5 раз вышел в старте, а еще через год в "Дижоне" его хватило лишь на 8 выходов на замену. На этом "новый Зидан" и закончил.
"Я неоднократно с ним говорил, у него проблемы с телом, но ключ к ним в голове. И мы не знали, с чего начать. Он очень необычный парень, живущий в своем собственном мире. Когда говоришь с ним, все вроде хорошо. Но стоит появиться толпе - и он меняется. Он словно в каком-то пузыре. Не думаю, что я смог его понять", - признавался наставник "Дижона" Оливье Даль’Ольо.
В его словах не было злости - скорее, сожаление, что все так вышло. Как и многие другие, он верил, что достучится до "настоящего" Йоанна, и он еще всем покажет. Но повторить подвиг Блана так ни у кого и не получилось.
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Сегодня Гуркюффу только 34, но он даже не думает о футболе. Вместе с женой - звездой французских развлекательных шоу Карин Ферри - и двумя детьми он тихо живет в глубинке, читает книги, а по выходным устраивает барбекю для друзей, на которых они играют в петанк.
Кроме того, недавно он выступил на любительском чемпионате Франции по теннису - вспомнил, видимо, про детское увлечение. В финале Йоанн легко победил 60-летнего бывшего профи - 6:0, 6:0.
Может, зря в детстве он поддался на уговоры отца и сменил аристократичную ракетку на пролетарский мяч. В теннисе, где публика уважительно молчит во время игры, а отвечать нужно лишь за самого себя, у Гуркюффа было бы больше шансов, чем в одной раздевалке с выходцами из гетто.
А так получилось, что всех он обманул - и отца, и тренеров, и партнеров, и миллионы болельщиков, которые успели уверовать в появление "нового Зизу".