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L'Équipe: Пари Сен-Жермен не потянет контракт Месси из-за ФФП

Франция
(1 голосов)

Суровый и беспощадный ФФП

L'Équipe: Пари Сен-Жермен не потянет контракт Месси из-за ФФП
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"Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" и миланский "Интер" – три главных претендента на покупку капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который изъявил желание покинуть Каталонию. Тем не менее, как сообщает L'Équipe, "ПСЖ" выбывает из гонки за аргентинцем.

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По информации источника, у французского клуба банально не хватает денег. Причем, парижане не смогут позволить себе приглашение Месси, даже если за него не придется платить, ведь предложить контракт Лионелю в рамках адекватных финансов – нереальная задача.

В прошлом сезоне 33-летний Месси сыграл в 44 матчах во всех турнирах (31 гол и 26 результативных передач). Контракт Лионеля истекает летом 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона финансовый fair play Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
L'Équipe

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Комментарии (15)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.08.2020 в 15:04
Не правильная информация. Во-первых, Манчестер Юнайтед имеет наибольшее количество свободных денег, что позволит им безболезненно подписать Месси. Речь о тех деньгах, которые свободно могут быть потрачены и у УЕФА не будет повода наказать клуб за нарушение ФФП. Другое дело, что Лео не смотрит в сторону МЮ. Что касается ПСЖ, для парижского клуба все возможно. Как вариант, европейская пресса обсуждает такой вариант. Идет обмен Месси на Мбаппе, плюс к этому, ПСЖ за символические 20 млн. евро забирает себе и Луиса Суареса.
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0
-4
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 15:33
Та нуу.. это какая-то фигня. Месси на Мбаппе? Мы недавно видели, кто такой Мбаппе в матче с серьёзным соперником, а не с дижонами и аячами. Говорю же, колхоз эта Лига 1
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0
-3
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 15:38
За перехід Мбаппе із заміною на Мессі прийдеться Барсі ще й солідно доплатити...Якщо ще Мбаппе захоче переходити у цей колгосп...
+3
0
avatar
Говард (землянин)
26.08.2020 в 15:40
Мыльный пузырь ваш Мбаппе, как и Неймар. Немцы доказали.
0
-2
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 15:41
Ну-ну...Ще він ср.ку барсючкам не раз надере...
+3
0
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 15:43
Ну если в Барсе и дальше будет играть Пике с юмтитями, то...
0
-3
avatar
Говард (землянин)
26.08.2020 в 14:24
Да видал Месси ваше ПСЖ. Играть в колхозе? Хе!
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 14:48
Колгосп це 2-8, барсодрочіусе...
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.08.2020 в 15:00
Глупый олень, колхоз это Реал Мадрид. И регулярные отсосы Реала на Бернабеу ... 2-6, 0-4, 0-3, 3-4, 0-1, 2-3...
+1
-4
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 15:10
оленю, тебе вже відкапали? Тоді: оленю:2-8, прийняв?
+3
-1
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 15:24
позорище...
+3
0
avatar
Говард (землянин)
26.08.2020 в 15:27
Алграбушка, ты уже сколько сегодня принял?
0
-4
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 15:34
барсодро, а ти скільки шмальнув?
+2
0
avatar
Говард (землянин)
26.08.2020 в 15:37
Я только по ночам. Так Доктор прописал.
0
-2
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 15:40
Судячи по твоїх дописах та кількості клонів, ти постійно вколотий барсодро...
+2
-1


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