"Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" и миланский "Интер" – три главных претендента на покупку капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который изъявил желание покинуть Каталонию. Тем не менее, как сообщает L'Équipe, "ПСЖ" выбывает из гонки за аргентинцем.

По информации источника, у французского клуба банально не хватает денег. Причем, парижане не смогут позволить себе приглашение Месси, даже если за него не придется платить, ведь предложить контракт Лионелю в рамках адекватных финансов – нереальная задача.

В прошлом сезоне 33-летний Месси сыграл в 44 матчах во всех турнирах (31 гол и 26 результативных передач). Контракт Лионеля истекает летом 2021 года.