Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
L'Équipe: Пари Сен-Жермен не потянет контракт Месси из-за ФФП
Суровый и беспощадный ФФП
"Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" и миланский "Интер" – три главных претендента на покупку капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который изъявил желание покинуть Каталонию. Тем не менее, как сообщает L'Équipe, "ПСЖ" выбывает из гонки за аргентинцем.
По информации источника, у французского клуба банально не хватает денег. Причем, парижане не смогут позволить себе приглашение Месси, даже если за него не придется платить, ведь предложить контракт Лионелю в рамках адекватных финансов – нереальная задача.
В прошлом сезоне 33-летний Месси сыграл в 44 матчах во всех турнирах (31 гол и 26 результативных передач). Контракт Лионеля истекает летом 2021 года.
Новости по теме
- 13:02 Зарубежные Неужели Месси? Сегодня в 16:00 Манчестер Сити объявит о трансфере нового футболиста
- 12:00 Зарубежные Босс должен уйти: стало известно, в каком случае Месси останется в Барселоне
- 09:24 Зарубежные Месси пообщался с Пепом по поводу трансфера в Сити – Барса выручит за Лионеля, как и за Неймара?