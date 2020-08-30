Брест - Марсель 2:3. Результат есть, игры нет

Вообще так часто бывает, что команда ниже классом и бьет больше, и старается, и пыхтит изо всех сил возле чужих ворот, а все равно проигрывает.

Вот точно так сегодня произошло с "Брестом": бретонцы за первые 15 минут второго тайма могли забивать три раза, но Кардона попал в Манданда, Шарбонье промазал по пустым воротам, а еще один мяч отменили судьи из-за офсайда. И это лишь за четверть часа!

"Марсель" полностью провалился в центре поля - его прессинг был настолько беззубым, что даже хавбеки "Бреста" легко его разбивали. Вероятно, все дело в форме - Андре Виллаш-Боаш не спешит выводить команду на пик, ведь в ЛЧ она стартует только в середине октября.

По такой игре, да еще и в отсутствие больного Димитри Пайета, победить "Марселю" мог только один человек - и он это сделал. Флориан Товен пропустил весь прошлый сезон из-за операции, но уже в первом полноценном матче после камбэка оформил гол плюс два ассиста. Особенно понравились его голевые навесы на Чалету-Цара - чистое искусство.

Таким образом, провансальцы дебютировали в чемпионате с победы - и это на данном этапе для них главное. О качестве игры можно будет задуматься, когда вернется Пайет - лидер и мозговой центр "Марселя". Касательно "Бреста", то ему откровенно не везет: не наиграли бретонцы на 0:4 в первом туре и на 2:3 во втором, но реальность такова, что это случилось. Надо улучшать оборону, другого рецепта нет.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Марсель" - 2:3

Голы: Февр, 45+1, Шарбонье, 89 - Товен, 20, Чалета-Цар, 27, 80

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Дювернь, Бааль, Перро - Дьялло (Мбок, 85), Белькебла (Маньетти, 85) - Онора (Ле Дуарон, 72), Шарбонье, Февр (Тавареш, 79) - Кардона (Фуссурье, 79)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Балерди, Чалета-Цар, Амави - Строотман (Ронжье, 72), Камара, Сансон (Гуйе, 79) - Товен, Бенедетто (Жермен, 80), Радоньич (Аке, 62)

Предупреждения: Пьер-Габриэль, 84, Маньетти, 90 - Камара, 8, Амави, 30, Радоньич, 45+4, Балерди, 61