Ди Мария и Паредес изолированы с подозрением на коронавирус

"ПСЖ" на официальном сайте объявил, что двое его игроков изолированы с симптомами коронавируса. Их точный диагноз станет известен в ближайшие часы.

L’Equipe пишет, что речь идет про полузащитников Анхеля Ди Марию и Леандро Паредеса, которые до этого отдыхали на Ибице, где последние дни наблюдается вспышка заболеваемости на COVID.

Более того, по информации источника, под вопросом и третий аргентинец из "ПСЖ" - Мауро Икарди, а вообще в минувшие выходные Балеарские острова посетило полдюжины игроков парижан во главе с Неймаром.

Для "ПСЖ" это плохие новости. Уже 10 сентября команда сыграет перенесенный матч чемпионата против "Ланса", а на 13-е запланировано Ле Класико с "Марселем".