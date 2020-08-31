  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ди Мария и Паредес изолированы с подозрением на коронавирус
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария и Паредес изолированы с подозрением на коронавирус

Франция
(1 голосов)

Также в зоне риска Икарди

Ди Мария и Паредес изолированы с подозрением на коронавирус
Новина українською

"ПСЖ" на официальном сайте объявил, что двое его игроков изолированы с симптомами коронавируса. Их точный диагноз станет известен в ближайшие часы.

L’Equipe пишет, что речь идет про полузащитников Анхеля Ди Марию и Леандро Паредеса, которые до этого отдыхали на Ибице, где последние дни наблюдается вспышка заболеваемости на COVID.

Более того, по информации источника, под вопросом и третий аргентинец из "ПСЖ" - Мауро Икарди, а вообще в минувшие выходные Балеарские острова посетило полдюжины игроков парижан во главе с Неймаром.

Для "ПСЖ" это плохие новости. Уже 10 сентября команда сыграет перенесенный матч чемпионата против "Ланса", а на 13-е запланировано Ле Класико с "Марселем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анхель Ди Мария Мауро Икарди Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...