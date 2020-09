Икарди и еще двое? В ПСЖ выявили три новых случая коронавируса, матч против Ланса – под угрозой

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди сдал позитивный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 – об этом в своем Твиттере сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Пресс-служба парижан не сообщала, что COVID-19 был обнаружен именно у Икарди, а просто проинформировала общественность об очередных результатах тестирования команды. Последние ПЦР-тесты выявили три новых случая заражения коронавирусом в стане парижан.

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.



All players and staff will continue to be tested over the next few days.