Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабиан Руис попал в сферу интересов ПСЖ
Долгое время за ним охотились испанские гранды
Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания Фабиана Руиса.
Испанский полузащитник уже который год не дает покоя "Барселоне" и "Реалу". Однако чемпион Франции и финалист Лиги Чемпионов может нарушить их планы.
Читайте такжеРеал намерен обогнать Барсу в гонке за Фабианом Руисом, предложив за него Иско с доплатой
Как сообщает AS, Леонардо и Томас Тухель приятно впечатлены прогрессом Руиса. Однако они будут готовы сделать предложение "Наполи" только в следующем сезона, и только в случае продажи одного из полузащитников.
Контракт Руиса с "Наполи" истекает в 2023-м году. Он оценивается в 50 миллионов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...