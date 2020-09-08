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Фабиан Руис попал в сферу интересов ПСЖ

Франция
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Долгое время за ним охотились испанские гранды

Фабиан Руис попал в сферу интересов ПСЖ
UA-Футбол
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Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания Фабиана Руиса.

Испанский полузащитник уже который год не дает покоя "Барселоне" и "Реалу". Однако чемпион Франции и финалист Лиги Чемпионов может нарушить их планы.

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Как сообщает AS, Леонардо и Томас Тухель приятно впечатлены прогрессом Руиса. Однако они будут готовы сделать предложение "Наполи" только в следующем сезона, и только в случае продажи одного из полузащитников.

Контракт Руиса с "Наполи" истекает в 2023-м году. Он оценивается в 50 миллионов.

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В статье: Наполи (Неаполь) Пари Сен-Жермен (Париж) Фабиан Руис
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