Фабиан Руис попал в сферу интересов ПСЖ

Французский "ПСЖ" рассматривает возможность подписания Фабиана Руиса.

Испанский полузащитник уже который год не дает покоя "Барселоне" и "Реалу". Однако чемпион Франции и финалист Лиги Чемпионов может нарушить их планы.

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Как сообщает AS, Леонардо и Томас Тухель приятно впечатлены прогрессом Руиса. Однако они будут готовы сделать предложение "Наполи" только в следующем сезона, и только в случае продажи одного из полузащитников.

Контракт Руиса с "Наполи" истекает в 2023-м году. Он оценивается в 50 миллионов.