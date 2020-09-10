Монако и Милан готовы подписать полузащитника Бенфики за 25 миллионов евро

Полузащитник "Бенфики" Флорентину Луиш в ближайшее время может сменить клубную прописку. "Монако" предложило португальскому клубу вариант с арендой игрока, с последующим правом выкупа за € 30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Повышенное предложение и обещанное игровое время могут способствовать тому, что Луиш в ближайшее время отправится в "Монако". Предложение "Милана" не превышало € 25 млн.

Флорентину Луиш находится в системе "Бенфики" с 2010 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 18 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 21-летнего португальца в € 18 млн.