Фабрегас достиг отметки в 800 матчей за карьеру

В рамках 3-го тура чемпионата Франции "Монако" принимает "Нант (1:0 - второй тайм).

Полузащитник монегасков Фабрегас вышел на эту встречу в стартовом составе. Этот поединок стал для испанского хавбека 800-м в карьере футболиста.

Сеск провел 303 игры за лондонский "Арсенал", 151 за каталонскую "Барселону", 198 за лондонский "Челси" и проводит 38-й матч за "Монако". В составе сборной Испании Фабрегас принял участие в 110 поединках.