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Фабрегас достиг отметки в 800 матчей за карьеру

Франция
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Сеск вышел на игру против "Нанта"

Фабрегас достиг отметки в 800 матчей за карьеру
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В рамках 3-го тура чемпионата Франции "Монако" принимает "Нант (1:0 - второй тайм).

Полузащитник монегасков Фабрегас вышел на эту встречу в стартовом составе. Этот поединок стал для испанского хавбека 800-м в карьере футболиста.

Сеск провел 303 игры за лондонский "Арсенал", 151 за каталонскую "Барселону", 198 за лондонский "Челси" и проводит 38-й матч за "Монако". В составе сборной Испании Фабрегас принял участие в 110 поединках.

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В статье: Сеск Фабрегас Лига 1 Монако Нант (Нант)
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