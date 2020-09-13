Франция
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Фабрегас достиг отметки в 800 матчей за карьеру
Сеск вышел на игру против "Нанта"
В рамках 3-го тура чемпионата Франции "Монако" принимает "Нант (1:0 - второй тайм).
Полузащитник монегасков Фабрегас вышел на эту встречу в стартовом составе. Этот поединок стал для испанского хавбека 800-м в карьере футболиста.
Сеск провел 303 игры за лондонский "Арсенал", 151 за каталонскую "Барселону", 198 за лондонский "Челси" и проводит 38-й матч за "Монако". В составе сборной Испании Фабрегас принял участие в 110 поединках.
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