Неймар пропустит две игры: Лига 1 раздала наказания за матч ПСЖ - Марсель

Прошедший матч Лиги 1 "ПСЖ" - "Марсель" получился огненным. Была потасовка, много грубости и удалений. Сегодня виновники получили наказание.

Неймар, который громче других кричал о расизме , пропустит два матча. Кроме этого, одну игру он получил условно. Шесть игр пропустит Лейвин Курзава, три - Амави и Паредес, Дарио Бенедетто дисквалифицирован на один матч.

Breaking | Layvin Kurzawa banned for 6 matches, Jordan Amavi for 3 matches, Neymar for 2 (+ 1 with a suspended sentence), Leandro Paredes (2 (+ 1 with a suspended sentence), Dario Benedetto for 1 match.