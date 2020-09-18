Лион - Ним 0:0. Курс - на айсберг

Очень похоже, что "Лион" повторяет ошибку прошлого сезона. Тогда команда напрочь завалила начало чемпионата и спохватилась только после Нового года. Как итог - клуб не вышел в еврокубки впервые за 24 года.

Сегодняшний матч 4-го тура против "Нима" получился боевым, шансы имели обе стороны и нейтральному зрителю такое зрелище обычно по душе. Другое дело, что встречались главный конкурент "ПСЖ" и заведомый аутсайдер.

"Крокодилы" могли забить дважды уже в стартовые десять минут, но Лопеш справился с моментом Фомба, а Рипар с линии штрафной попал в перекладину. "Лион" ответил на это своими шансами - Корне с нескольких метров пробил во вратаря, а Дембеле головой расстреливал ворота, но промазал.

В дальнейшем интенсивность, с которой команды создавали голевые моменты, упала. "Ним" стабилизировал игру в средней зоне за счет самоотверженности в обороне - например, левый вингер Рипар при обороне располагался на одной линии с защитой, а центрфорвард Дульевич составлял первую линию прессинга вместе с опорником Фомба. Аргументов против этой стены "Лион" так и не нашел.

Правда, в начале второго тайма Дембеле забил красивый гол пяткой, однако его отменили - в ходе атаки мяч вышел за пределы поля. А больше и вспомнить особо нечего - "Ним" отзащищался практически эталонно, отобрав очки у "Ткачей" впервые в клубной истории.

Безусловно, гостям помог тот факт, что они отдыхали неделю, тогда как "Лион" три дня назад отбегал тяжелейший матч в Монпелье. Не на руку "Ткачам" была и дисквалификация Ауара, да и Депая переговоры с "Барселоной" напрочь выбили из колеи. Даже Лигу чемпионов винить можно в кризисе - Руди Гарсия вывел команду на пик формы в августе, и сейчас идет прогнозируемый спад. Но даже при таких раскладах "Ним" "Лион" обязан побеждать. 5 очков после 4 туров - это прямая дорога ко второму подряд сезону без еврокубков.

Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Ним" - 0:0

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Дьоманде, 56), Марсело, Денайер, Бар - Шерки (Кадевере, 87), Какре (Жан Лукас, 62), Гимараес, Корне (Токо-Экамби, 46) - Дембеле, Депай

"Ним": Рейне - Пакез, Бриансон, Ландре, Мигель - Фомба, Кубас, Сарр (Алинви, 59) - Ферхат, Дульевич (Ру, 46, Буадес, 90+4), Рипар

Предупреждения: Корне, 34, Дюбуа, 52, Жан Лукас, 90+4 - Кубас, 48, Фомба, 68