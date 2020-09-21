  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель готов заплатить 10 миллионов евро за 18-летнего нападающего Ботафого
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель готов заплатить 10 миллионов евро за 18-летнего нападающего Ботафого

Франция
(1 голосов)

Игрок подает большие надежды

Марсель готов заплатить 10 миллионов евро за 18-летнего нападающего Ботафого
Новина українською

Нападающий "Ботафого" Луис Энрике может перейти в "Марсель", пишет RMC Sport.

По данным источника, французский клуб готов заплатить за 18-летнего бразильца 10 милионов евро.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Энрике провел 5 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель (Франция) Ботафого (Рио-де-Жанейро) Луис Энрике Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...