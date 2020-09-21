Франция
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Марсель готов заплатить 10 миллионов евро за 18-летнего нападающего Ботафого
Игрок подает большие надежды
Нападающий "Ботафого" Луис Энрике может перейти в "Марсель", пишет RMC Sport.
По данным источника, французский клуб готов заплатить за 18-летнего бразильца 10 милионов евро.
В нынешнем сезоне бразильской Серии А Энрике провел 5 матчей.
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