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Ди Марию дисквалифицировали на четыре матча за плевок в сторону защитника Марселя

Франция
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Матч был полон событий

Ди Марию дисквалифицировали на четыре матча за плевок в сторону защитника Марселя
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Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария понес наказание за неспортивное поведение в матче третьего тура чемпионата Франции против Марселя (0:1).

Как сообщает официальный сайт Лиги 1, 32-летнего футболиста дисквалифицировали на четыре матча за плевок в сторону защитника гостей Альваро Гонсалеса.

Стоит сказать, что этот поединок вышел весьма скандальным - в конце встречи арбитр удалил пять игроков за драку. В итоге все эти футболисты получили дисквалификации.

Отметим, что с Гонсалесом, на которого плюнул Ди Мария, также серьезный конфликт с Неймаром. Бразилец обвиняет Альваро в расизме.

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В статье: Анхель Ди Мария ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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