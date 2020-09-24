Ди Марию дисквалифицировали на четыре матча за плевок в сторону защитника Марселя

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария понес наказание за неспортивное поведение в матче третьего тура чемпионата Франции против Марселя (0:1).

Как сообщает официальный сайт Лиги 1, 32-летнего футболиста дисквалифицировали на четыре матча за плевок в сторону защитника гостей Альваро Гонсалеса.

Стоит сказать, что этот поединок вышел весьма скандальным - в конце встречи арбитр удалил пять игроков за драку. В итоге все эти футболисты получили дисквалификации.

Отметим, что с Гонсалесом, на которого плюнул Ди Мария, также серьезный конфликт с Неймаром. Бразилец обвиняет Альваро в расизме.