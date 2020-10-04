Лига 1. Лилль и Бордо громят, Монако снова разочаровывает

Неприятно удивила игра в Монпелье. Обеим командам со старта не хватало агрессии, инициатива, встреча проходила в низком темпе и почти без ударов.

"Паладины" вроде как опаснее атаковали по ходу игры, но два удара в створ за 90 минут и полтора голевых шанса - это несерьезно для команды, которая декларирует желание бороться за место в еврокубках. "Ним" здорово прикрыл конструктора "Монпелье" и по совместительству своего бывшего лидера Тежи Саванье. Без его передач атаки хозяев разваливались, не доходя до штрафной.

С другой стороны, сами "Крокодилы" в атаку почти не переходили вплоть до 84-й минуты, когда внезапно открыли счет. Ферхат тонкой передачей нашел Рипара - и тот не промахнулся.

Так "Ним" одержал первую в истории победу над "Стад де ля Моссон". Да, нелогично. Да, смотреть игру было сложно. Но три очка есть три очка.

Теперь у "Крокодилов" 8 баллов - и это место в середине таблицы. "Монпелье" с 10 очками к концу тура окажется примерно там же.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Ним" - 0:1

Гол: Рипар, 84

"Монпелье": Омлин - Педру Мендеш (Мавидиди, 87), Илтон, Конгре - Суке (Самбия, 82), Ферри (Молле, 75), Ле Таллек (Шотар, 82), Ристич (Ойонго, 75) - Саванье - Делор, Лаборд

"Ним": Рейне - Бернер, Бриансон, Ландре, Мелинг - Фомба, Кубас, До - Ферхат, Денки (Ру, 63), Рипар

Предупреждения: Суке, 43, Саванье, 83 - Бриансон, 34

Ну наконец-то жирондинцев прорвало. В стартовых пяти турах команда трижды расписала сухие ничьи, что не нравилось ни игрокам, ни болельщикам.

Против ужасного на старте "Дижона" "Бордо" показал, что не все так плохо. Правда, комбинационного футбола у команды Жан-Луи Гассе все еще не наблюдается. Зато на индивидуальном мастерстве команда поразила ворота дважды. Реми Уден прошил вратаря со штрафного, а Самюэлю Калу удалось результативное смещение с фланга в центр а-ля Роббен.

Ну а в защите у "Бордо" и раньше проблем не было. Как итог - легкая сухая победа, выведшая команду в середину таблицы с 9 очками. У "Дижона" и дальше в активе только один балл.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Дижон" - 3:0

Голы: Уден, 11, Калу, 29, Башич, 89

"Бордо": Костиль - Сабали, Косельни, Пабло, Бенито - Адли (Бесс, 86), Башич - Уден (Хван, 63), де Превиль (Зеркан, 77), Калу (Баква, 77) - Маджа (Бриан, 63)

"Дижон": Аллагбе - Шафик, Экюэль Манга, Пансо, Чала - Эбимбе, Папе Диоп (Лаутоа, 82), Ндонг - Ассале (Целина, 59), Мама Бальде (Шейдлер, 74), Шуяр (Саммаритано, 83)

Предупреждения: Пабло, 71, Калу, 74 - Эбимбе, 38, Пансо, 61, Шуяр, 76

Два удаления в прошлом туре больно аукнулись монегаскам. Сегодня Нико Ковач был вынужден ставить юниоров в защиту - и те ожидаемо наварили.

Грубая ошибка Бадиашиле провела к голу Февра уже на старте матча. В дальнейшем "Монако" контролировал мяч 72% времени, нанес более 20 ударов по воротам, но почти все из неопасных позиций. По ударам в створ ворот "Пираты" перебили гостей - 5:2.

Вне сомнений, выезды в Брест еще принесут не одну сенсацию в этом чемпионате - уж больно организованная команда у Оливье Даль’Ольо. Вроде, ничего особенного, но каждый знает свой маневр и способен выдать свою лучшую игру в нужный момент. Чего, кстати, нельзя сказать про монегасков - и сегодня, и в двух предыдущих турах команда Нико Ковача не показала ни ожидаемой остроты впереди, ни концентрации в обороне.

Как итог - "Монако" с 10 очками остался в верхней части таблицы, но пропустил вперед еще парочку команд. "Брест" с 9 баллами уже буквально дышит в спину.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Монако" - 1:0

Гол: Февр, 8

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардонне, Дювернь, Перро - Лан, Белькебла - Февр, Шарбонье (Онора, 79), Ле Дуарон (Маньетти, 88) - Мунье

"Монако": Лекомт - Агилар, Матсима, Бадиашиле, Бьянкон (Жеббель, 74) - Фофана (Флорентино Луис, 46), Фабрегас (Мильо, 65), Диоп - Фолланд (Пеллегри, 74), Бен-Йеддер (Йоветич, 65), Желсон Мартинш

Предупреждения: Белькебла, 7, Мунье, 68, Лан, 77 - Желсон Мартинш, 37, Фолланд, 52, Бьянкон, 72, Матсима, 84

Игра на "Сен-Симфорьен" стала бенефисом одного человека. Ибрагима Ньян забил три гола в двух предыдущих турах с "Марселем" и "Реймсом", а сегодня и вовсе разразился хет-триком.

"Хеки" открыли счет благодаря удачному рикошету, но на большее не сподобились. Ньян же сперва реализовал пенальти, потом в одиночку разобрался с двумя защитниками в контратаке, а напоследок еще и головой замкнул навес с фланга. Ау, господин Суркис, вам там форвард не надо?

Череда замен под конец игры ничего не изменила - "Метц" уверенно довел матч до победы и теперь с 7 баллами поднялся ближе к середине таблицы. У "Лорьяна" же 4 очка - и это район зоны вылета.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Лорьян" - 3:1

Голы: Ньян, 44 (с пенальти), 59, 64 - Амель, 36

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Юдоль - Маига, Ангбан - Нгетт (Чимбембе, 84), Пажо (Мазиз, 90+1), Амброз (Яд, 65) - Ньян

"Лорьян": Нарди - Мендес, Лапорт, Фонтен (Диарра, 70), Морель, Ле Гофф - Монкондью (Марво, 81), Лемуан (Ле Фее, 70), Абержель, Висса (Бозок, 90) - Амель (Грбич, 70)

Предупреждения: Ангбан, 40 - Абержель, 52, Висса, 86

Бой слона и моськи ожидаемо завершился избиением последней. "Лилль" ничего не позволил создать эльзасцам, а те, положа руку на сердце, не особо и старались.

Зеки Челик открыл счет блестящим ударом издали. Ренату Санчеш удвоил преимущество, со второй попытки пробив вратаря и защитников, скопившихся на линии ворот. Вдобавок очередной мяч забил турецкий ветеран Бурак Йылмаз - на поверку он в 35 лет быстрее защитников "Страсбура".

"Лилль" набирает ход, это видно невооруженным глазом. Еще бы Джонатан Дэвид нашел себе место на поле - и старт сезона можно было бы назвать отличным.

После шести туров у "Догов" 14 очков - и это пока первое место в Лиге 1. У "Страсбура" же всего 3 балла - и это тотальный провал. Кресло под Тьерри Лоре шатается, как никогда за последние три сезона.

Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Лилль" - 0:3

Голы: Челик, 21, Ренату Санчеш, 53, Йылмаз, 68

"Страсбур": Камара - Лала, Симакан, Митрович, Каси (Кароль, 86) - Шахири (Томассон, 58), Аолу, Джику (Сиссоко, 71), Бельгар (Саади, 58), Линар (Зохи, 71) - Ажорг

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте, Ботман, Брадарич - Араужо (Иконе, 62), Андре (Шека, 74), Ренату Санчеш, Бамба (Лихаджи, 90+2) - Дэвид (Языджи, 74) - Йылмаз (Веа, 90+2)

Предупреждения: Джику, 42 - Араужо, 59