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А как же Барселона? Верратти уверяет, что никогда не хотел покинуть ПСЖ
Однако слухи были совсем другие
Игрок сборной Италии и "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что сейчас полностью счастлив в парижском клубе.
"Сейчас мне больше всего нравится играть в футбол и помогать команде достигать высоких целей. Все восемь лет я играю в великом клубе и мне никогда не приходило в голову уходить из "ПСЖ". Посмотрим, что будет в будущем", - заявил Верратти.
Отметим, что в 2016 и 2017 годах итальянский полузащитник был очень близок к "Барселоне". Была информация, что он согласовал контракт, но парижане его не отпустили.
Всего в составе "ПСЖ" Верратти отыграл 319 матчей и выиграл 25 трофеев.
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