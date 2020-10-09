А как же Барселона? Верратти уверяет, что никогда не хотел покинуть ПСЖ

Игрок сборной Италии и "ПСЖ" Марко Верратти заявил, что сейчас полностью счастлив в парижском клубе.

"Сейчас мне больше всего нравится играть в футбол и помогать команде достигать высоких целей. Все восемь лет я играю в великом клубе и мне никогда не приходило в голову уходить из "ПСЖ". Посмотрим, что будет в будущем", - заявил Верратти.

Отметим, что в 2016 и 2017 годах итальянский полузащитник был очень близок к "Барселоне". Была информация, что он согласовал контракт, но парижане его не отпустили.

Всего в составе "ПСЖ" Верратти отыграл 319 матчей и выиграл 25 трофеев.