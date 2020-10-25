Лига 1. Лион - Монако 4:1. Для разгрома хватило и тайма

Слишком плох этот "Монако", чтобы идти в верхней части таблицы. "Лион" это показал максимально наглядно.

Вообще матч очень напоминал недавнюю игру "Барсы" с Баварией" - тот же размен шансами на старте, то же унижение в конце первого тайма. Разница лишь в том, что у "Лиона" не нашлось своего Коутиньо, дабы добить лежачего соперника после перерыва.

Лучшим игроком встречи стал Депай. Он наконец-то вернулся мыслями к "Лиону". Как итог - в минувшем туре голландец оформил хет-трик из голевых передач. Сегодня же он забил сам, отдал предголевую передачу в моменте со вторым голом, а потом поучаствовал в комбинации, приведшей к пенальти. Собственно, это и сделало результат.

На высоте был также Токо-Экамби, автор дубля. Понравилось и отличное движение в центре от Уссема Ауара. Далеко не факт, что против соперника, умеющего обороняться, все это сработает, как сегодня, но здесь и сейчас "Лион" был хорош.

Чтобы избежать дальнейшего избиения Нико Ковач сделал три замены в перерыве, и это несколько стабилизировало положение. "Монако" даже гол забил с пенальти, который заработал в прорыве Агилар. Но, с другой стороны, этого могло и не быть, если бы не расслабившийся "Лион".

Благодаря эффектной и очень легкой победе над вроде бы грозным соперником "Ткачи" с 13 очками подобрались к зоне еврокубков. Давление на Руди Гарсию постепенно ослабевает, хотя какое-то время ходили даже слухи об отставке. Касательно "Монако", то у него 11 баллов и 11-я позиция. Там монегаскам и место с их нынешним уровнем организации игры.

Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Монако" - 4:1

Голы: Депай, 12, Токо-Экамби, 34, 44, Ауар, 41 (с пенальти) - Бен-Йеддер, 48 (с пенальти)

"Лион": Лопеш - Дюбуа (де Шильо, 81), Марсело, Дьоманде, Корне (Бар, 81) - Пакета (Дембеле, 64), Тиаго Мендес, Ауар (Какре, 57) - Кадевере (Бруно Гимараес, 81), Депай, Токо-Экамби

"Монако": Лекомт - Сидибе (Кайо Энрике, 46), Дисаси, Бадиашиле, Агилар - Чуамени (Диоп, 78), Флорентино Луис (Фабрегас, 46), Фофана - Йоветич (Матсима, 46), Бен-Йеддер, Желсон Мартинш (Фолланд, 78)

Предупреждения: Кадевере, 22, Дьоманде, 73, Тиаго Мендес, 83 - Сидибе, 40, Матсима, 50, Агилар, 55

Удаление: Бар, 89