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Неймар подпишет контракт с ПСЖ, если к парижанам присоединится Рамос

Франция
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Намечается трансфер?

Неймар подпишет контракт с ПСЖ, если к парижанам присоединится Рамос
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотел бы видеть в команде защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, чей контракт истекает следующим летом.

По информации Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, бразилец связался с капитаном "сливочных" и пообещал ему, что продлит соглашение с клубом, если тот присоединится к парижанам. Более того, Неймар заверил Рамоса, что вместе с ним новый договор подпишет и форвард Килиан Мбаппе. У звёзд "ПСЖ", как и у Серхио, действующие соглашения подходят к концу.

Рамос защищает цвета "Реала" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. Со "сливочными" 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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В статье: Неймар Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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