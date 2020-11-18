Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар подпишет контракт с ПСЖ, если к парижанам присоединится Рамос
Намечается трансфер?
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотел бы видеть в команде защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, чей контракт истекает следующим летом.
По информации Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, бразилец связался с капитаном "сливочных" и пообещал ему, что продлит соглашение с клубом, если тот присоединится к парижанам. Более того, Неймар заверил Рамоса, что вместе с ним новый договор подпишет и форвард Килиан Мбаппе. У звёзд "ПСЖ", как и у Серхио, действующие соглашения подходят к концу.
Рамос защищает цвета "Реала" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. Со "сливочными" 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
Популярное сейчас
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Директор сборной Швейцарии заявляет, что Украина не искала выхода из ситуации
- Хорватия - Португалия 2:3. Видео голов и обзор матча
- Погба: Никогда в карьере мне еще не было так сложно
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО