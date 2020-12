У Ниццы мега-богатый владелец и крутой проект, но нет тренера. Ставка на Виейра провалилась

Итак, свершилось - "Ницца" уволила Патрика Виейра.

Экс-капитан "Арсенала" неожиданно сохранил пост, когда клуб менял собственника летом 2019-го. Потом ему повезло с остановкой сезона - она случилась аккурат после удачной серии нестабильных "Орлят", и это помогло им залететь в еврокубки. В гостях у "Байера" команда Виейра показала, насколько далека от европейского уровня на самом деле.

Летом боссы клуба потратили на новичков 30 млн евро, а команда только свалилась на 12-е место в чемпионате и проиграла все матчи Лиги Европы, кроме одного. После 13 туров "Ницца" в пятерке худших команд Лиги 1 по ударам с пределов штрафной (5,4) и передачам под удар (7,3), а еще она реже всех во Франции фолит (12). И это не комплимент, а следствие низкой интенсивности.

Виейра не смог сплотить команду, превратить ее в единое целое. Его странные тактические и кадровые решения заставили игроков чувствовать себя неуютно.

Patrick Vieira has been sacked as OGC Nice head coach.



OGC Nice's last five games:



Cross mark 2-3 Bayer Leverkusen

Cross mark 1-3 Dijon

Cross mark 1-3 Slavia Prague

Cross mark 1-2 Monaco

Cross mark 2-3 Slavia Prague pic.twitter.com/Nuj9NPkNMO