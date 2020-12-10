У Ниццы мега-богатый владелец и крутой проект, но нет тренера. Ставка на Виейра провалилась

Итак, свершилось - "Ницца" уволила Патрика Виейра.

Экс-капитан "Арсенала" неожиданно сохранил пост, когда клуб менял собственника летом 2019-го. Потом ему повезло с остановкой сезона - она случилась аккурат после удачной серии нестабильных "Орлят", и это помогло им залететь в еврокубки. В гостях у "Байера" команда Виейра показала, насколько далека от европейского уровня на самом деле.

Летом боссы клуба потратили на новичков 30 млн евро, а команда только свалилась на 12-е место в чемпионате и проиграла все матчи Лиги Европы, кроме одного. После 13 туров "Ницца" в пятерке худших команд Лиги 1 по ударам с пределов штрафной (5,4) и передачам под удар (7,3), а еще она реже всех во Франции фолит (12). И это не комплимент, а следствие низкой интенсивности.

Виейра не смог сплотить команду, превратить ее в единое целое. Его странные тактические и кадровые решения заставили игроков чувствовать себя неуютно.

Patrick Vieira has been sacked as OGC Nice head coach.



OGC Nice's last five games:



Cross mark 2-3 Bayer Leverkusen

Cross mark 1-3 Dijon

Cross mark 1-3 Slavia Prague

Cross mark 1-2 Monaco

Cross mark 2-3 Slavia Prague pic.twitter.com/Nuj9NPkNMO — Inner Voice (@myedmund) December 4, 2020

Стэнли Нсоки пару лет назад считали одним из бриллиантов академии "ПСЖ". В этом сезоне фанаты "Ниццы" прозвали его "Лорд" - по их мнению, он имитирует борьбу, боясь испачкать руки. Сам игрок кивает на Виейра - за полтора сезона он уже играл центрбека в схемах с тремя и четырьмя защитниками, левого латераля, даже опорника. Парню всего 21 год, и он запутался.

Амин Гуири тащит команду за счет индивидуальных действий, но и он неделю назад не сдержался в интервью: "Моя естественная позиция - центрфорвард. Почему я все время выхожу слева?" Алексис Клод-Морис молчит, хотя за год в "Ницце" бедняга успел сменить пять (!) разных позиций, нигде не задерживаясь хотя бы на месяц-второй. 25-миллионный датчанин Каспер Дольберг просто впал в депрессию и получает одну травму за другой.

Даже странно, что Виейра не ушел сам, глядя на руины, в которые превратилась его команда. Дошло до того, что клубный автобус останавливали болельщики, матерившие Патрика во всю глотку.

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Наверняка сэр Джим Рэтклифф не так себе представлял первый полный сезон в "Ницце".

Богатейший британец современности купил клуб в августе 2019-го ориентировочно за 110 млн евро. Это, на секунду, крупнейшая в истории покупка французского клуба. Например, катарские шейхи в 2011-м выложили за "ПСЖ" 50 млн, а Дмитрий Рыболовлев заплатил за 66% акций "Монако" символический 1 евро.

Джим Рэтклифф и знаменитый бегун Элиуд Кипчоге

Вообще бизнес Рэтклифа - химические и нефтехимические предприятия. Он много лет скупал неприбыльные активы крупных корпораций, вроде Dow Chemical или BASF, и выводил их в плюс, жестко оптимизируя расходы. Справедливо, что профсоюзы и рабочие ненавидят Рэтклиффа. Зато его состояние растет год от года и уже достигло 20 млрд евро.

Со спортом у Джима особые отношения. Он ярый фанат "Манчестер Юнайтед", но ранее пытался купить другие клубы АПЛ - "Ньюкасл" и "Челси". За синих, по слухам, даже предлагал Роману Абрамовичу 2,5 млрд фунтов, но тот отказал. Очевидно, россиянин ценит свое детище не за деньги, а за двери, которые открываются с его помощью. Рэтклифф, однако, не остановился и в 2017-м приобрел швейцарскую "Лозанну". Дела там пошли на лад не сразу, но сейчас команда уже в середине таблицы Суперлиги и идет в ногу с "Базелем".

Также корпорация Рэтклиффа INEOS является собственником одноименной велокоманды (бывшая Team Sky). Крис Фрум, Герант Томас, Эган Берналь - это все их чемпионы.

Не так давно Рэтклифф сбежал от британских налогов в Монако, откуда рукой подать до Ниццы. В этом плане покупка бизнесменом "Орлят" не стала сенсацией.

???? « Une opportunité incroyable pour l' #OGCNice »



Les explications de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier https://t.co/J02rUT5OAf pic.twitter.com/MJBSrJoZ3q — OGC Nice (@ogcnice) August 30, 2019

Понимая, что времени на клуб у него не хватит (по слухам, встречи Джима расписаны на три месяца вперед), Рэтклифф нанял решать насущные проблемы менеджеров, которые уже управляли "Ниццей" до него - Жан-Пьера Ривера и Люсьена Фурнье. Ну и чтобы они не пустились берега, приставил к ним своего брата Боба. Вроде, все разумно, но на поверку управленцы не потянули масштаба предложенных задач.

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"У нас есть четкие характеристики игроков, которых мы хотим видеть в проекте. Это молодые футболисты, умеющие работать на команду, при необходимости защищаться. Важно также играть в привлекательный футбол, демонстрировать публике нечто особенное. Наша задача - лучший скаутинг, лучшая академия, лучшие партнерские сделки. Так мы сможем обеспечить клубу стабильные выступления в еврокубках".

Боб Рэтклифф будто описал "Ниццу" 50-х - доминирующую силу во французском футболе своего времени, ведомую гениальным люксембуржцем Виком Нюрембергом. Нынешние "Орлята" от этого бесконечно далеки.

Не только команда, но и клуб не готов быть лучшим ни в чем. Академия "Ниццы", открытая в 2015 году, пока не имеет традиций и используется больше для пиара. Со скаутингом тоже много проблем - Дурмиси, Ваге, Уна, теперь вот никакущий Рони Лопеш. Хотя и толковые ребята, как Гуири, тоже есть.

Ну и, конечно, Виейра. При Патрике ни один футболист, приобретенный в эру INEOS, не раскрылся. Многие поддержали тренера в конфликте с Марио Балотелли, списав все на неуравновешенность итальянца. Но как быть с Игнатиусом Ганаго? Виейра его не ценил, однако сразу после переезда в "Ланс" у парня 5 голов в 10 турах. Пресса пишет, что он на карандаше у ряда клубов АПЛ.

Виейра не сумел найти применения Адриену Тамезу, который сегодня играет в старте сенсационной "Вероны". Не удержал самого мастеровитого центрхава и лидера раздевалки Вилана Сиприена. При нем зачах некогда главный клубный актив Юсеф Аталь.

Ну и упомянутая Рэтклиффом "привлекательность" тоже исчезла. "Ницца" времен Клода Пюэля и Хатема Бен-Арфа была искрометной контратакующей командой. При Люсьене Фавре, Мике Сери, Алассане Плеа и Марио Балотелли "Орлята" выучились атаковать позиционно, даже с "ПСЖ" играли на равных. У Патрика Виейра стиля не оказалось вовсе - он просто зубами цеплялся за результат. Терпимо для записного аутсайдера, но совершенно неприемлемо для проекта богатейшего британца планеты.

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Грубо говоря, первые полтора года эры INEOS прошли в режиме бега на месте, а то и вовсе деградации. К своей главной цели Рэтклифф не приблизился ни на шаг.

Виейра в ближайших матчах заменит бывший помощник Фавра и Виейра Адриан Урся, но он просто временщик. "Ницца" ищет тренера, с которым она бы смогла начать все с чистого листа. Ходят слухи про Петера Боша, недавно растоптавшего французов в ЛЕ, и даже давно отошедшего от дел Лорана Блана. У INEOS достаточно аргументов, чтобы уломать обоих.

1er entraînement niçois pour le nouvel adjoint Adrian Ursea pic.twitter.com/V7gbei6FnH — OGC Nice (@ogcnice) June 29, 2016

У "Ниццы" приличный по французским меркам состав; новенький 35-тысячный стадион; современная, хотя и очень молодая академия. Но самое важное, что ее собственник сказочно богат и действительно хочет построить успешный проект.

"Мы настроены создать настоящую пирамиду. Подумываем над покупкой еще одного меньшего клуба, куда мы бы могли отправлять молодежь. Это важно для нас. Думаю, то, как развивается "Ман Сити", это очень любопытно. Мы бы тоже хотели иметь цепочку клубов для развития футболистов. И "Ницца" будет на ее вершине".

Рэтклифф - это не "марсельский" Маккорт. Он хорошо понимает футбол, знает, как он устроен и что необходимо для успеха. Но даже сэры ошибаются в людях. Джим зря положился на трио Виейра - Ривер - Фурнье, так бывает. Кадры всегда решали все.

Теперь главная интрига - кто возглавит второй поход "Ниццы" в топы? Речь не только о тренере, но и о директорате. Во Франции мало реально амбициозных проектов. "Монако" не хватает болельщицкой базы, и он постоянно упирается в ФФП; "Марсель" разъедают коррупция и некомпетентность; "Лион" ограничен в средствах, пока контрольный пакет остается у мсье Ола; "Ренн" теоретически обладает фондами семьи Пино, но на практике те уделяют больше внимания Сальме Хайек.

При таких раскладах у "Ниццы" точно будет шанс пробиться, если все сделать правильно. Но пройти нужно по очень тонкому льду, под которым проект ожидают долги, поражения, а может даже санкции УЕФА.

Гораздо безопаснее никуда не идти и остаться той "Ниццей", какой она была всегда. Но не за этим же мультимиллиардер из Великобритании покупал французский середняк, верно?