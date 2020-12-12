Лига 1. Марсель - Монако 2:1. Блицкриг от Виллаш-Боаша

Удивительная команда "Марсель". В Лиге чемпионов - проходной двор в обороне и безыдейность в атаке. А вот в чемпионате лучше на провансальцев не нарываться.

"Монако" на бумаге ничем не слабее команды Андре Виллаш-Боаша, но та подготовилась к матчу на порядок лучше. "Марсель" ударил по всем слабым местам соперника сразу - по привычке входить в игру с 30-й минуты, по рискованным перепасовкам на своей половине, по большим разрывам между линиями.

Свои два мяча хозяева забили в стартовые 15 минут. Получилось очень красиво: сперва Бенедетто отпасовал на гол Товену, а затем уже Флориан навесил на Дарио, отдав должок. К слову, аргентинец забил в третьем матче кряду после 9 безголевых туров.

Когда же "Монако" пришел в себя и пошел привычно атаковать через фланги, то "Марсель" сел глубже и без проблем отбивался. Да, был плотный дальний удар Бадиашиле под перекладину; были шансы Фолланда и Пеллегри, но в целом хозяева справлялись и даже могли довести счет до крупного, если бы Товен не смазал любимой левой.

Под занавес игры Флориан налажал даже крупнее, привезя пенальти приемом из карате. Бен-Йеддер гуманитарной помощью воспользовался, но лучше после этого монегаски не заиграли.

"Марсель" уверенно довел матч до победы и теперь с 27 очками занимает второе место в таблице, имея (внимание!) два матча в запасе. Если команда Виллаш-Боаша их выиграет, то даже обгонит "ПСЖ". Касательно "Монако", то у него 23 балла. Здорово играла команда Ковача против лузеров, но как только пошли серьезные оппоненты, моментально вернулись проблемы.

14-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Монако" - 2:1

Голы: Товен, 5, Бенедетто, 13 - Бен-Йеддер, 79 (с пенальти)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо - Ронжье, Камара, Сансон, Кизанс (Жермен, 65) - Товен (Луис, Энрике, 87), Бенедетто (Балерди, 87)

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Бадиашиле (Марипан, 46), Кайо Энрике (Балло Туре, 69) - Диоп, Чуамени (Мильо, 76), Фофана, Желсон Мартинш (Пеллегри, 59) - Фолланд (Йоветич, 58), Бен-Йеддер

Предупреждения: Камара, 76, Товен, 77, Жермен, 90+4 - Фофана, 43