Лига 1. ПСЖ - Лорьян 2:0. "Голубой" Мбаппе и судья добили аутсайдера

Самое интересное, что до перерыва на поле была более-менее конкурентная игра. "Лорьян" мало контролировал мяч, но не забывал про контратаки. А потом вмешался судья.

"ПСЖ", разумеется, доминировал в матче с одним из главных аутсайдеров сезона. Но попытки перекрасившегося в синее Мбаппе, Кина и Эрреры до перерыва не принесли успехи. Более того, у "Хеков" были свои шансы - промахнулись Ле Фее и Висса.

Контрпрессинг "ПСЖ" оставлял желать лучшего. Пару дней назад это привело к поражению парижан от "Лиона" (0:1). "Лорьян" не настолько силен, как "Ткачи", поэтому лишь попортил нервы. Даже на ничью его, как и ожидалось, не хватило.

Kylian Mbappe's got a new look pic.twitter.com/9UmHFXqzal — B/R Football (@brfootball) December 16, 2020

Команду подвел центрбек Гравильон - пустил за спину Мбаппе, а затем свалил его перед воротами. Пенальти, тут вопросов нет. Но Клеман Тюрпен зачем-то еще и дал красную карточку, хотя на Килиана уже выходили вратарь и двое защитников. Такое себе решение.

Ну и все. Еще через десять минут Мойзе Кин забил с зоны Гравильона второй мяч - и игра была сделана. Хотя "Лорьян" даже после этого, находясь в меньшинстве, не забывал огрызаться и имел стопроцентный голевой шанс - Висса расстреливал ворота, но бесподобно среагировал Серхио Рико. Определенно, "Хеки" сыграли один из своих лучших матчей в сезоне.

Касательно "ПСЖ", то он опять не убедил своей игрой, но победа есть победа. В таблице команда Томаса Тухеля осталась второй с 31 очком. У "Лорьяна" 11 баллов и 18-я позиция.

15-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0

Голы: Мбаппе, 51 (с пенальти), Кин, 61

"ПСЖ": Рико - Данилу (Пембеле, 11), Керер, Курзава - Флоренци, Рафинья (Верратти, 71), Гуйе (Дракслер, 77), Эррера, Баккер (Фадига, 71) - Мбаппе, Кин (Ди Мария, 71)

"Лорьян": Нарди - Эро, Гравильон, Фонтен, Морель, Ле Гофф - Ле Фее, Монкондью (Марво, 78), Абержель (Чалоба, 46) - Моффи (Грбич, 66), Висса (Лорьент, 66)

Предупреждения: Мбаппе, 34, Кин, 58, Фадига, 87

Удаление: Гравильон, 49