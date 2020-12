Лига 1. ПСЖ - Лорьян 2:0. "Голубой" Мбаппе и судья добили аутсайдера

Самое интересное, что до перерыва на поле была более-менее конкурентная игра. "Лорьян" мало контролировал мяч, но не забывал про контратаки. А потом вмешался судья.

"ПСЖ", разумеется, доминировал в матче с одним из главных аутсайдеров сезона. Но попытки перекрасившегося в синее Мбаппе, Кина и Эрреры до перерыва не принесли успехи. Более того, у "Хеков" были свои шансы - промахнулись Ле Фее и Висса.

Контрпрессинг "ПСЖ" оставлял желать лучшего. Пару дней назад это привело к поражению парижан от "Лиона" (0:1). "Лорьян" не настолько силен, как "Ткачи", поэтому лишь попортил нервы. Даже на ничью его, как и ожидалось, не хватило.

Kylian Mbappe's got a new look pic.twitter.com/9UmHFXqzal