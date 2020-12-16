  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. ПСЖ - Лорьян 2:0. "Голубой" Мбаппе и судья добили аутсайдера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. ПСЖ - Лорьян 2:0. "Голубой" Мбаппе и судья добили аутсайдера

Франция
(1 голосов)

Помучились только в первом тайме

Лига 1. ПСЖ - Лорьян 2:0. "Голубой" Мбаппе и судья добили аутсайдера
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Самое интересное, что до перерыва на поле была более-менее конкурентная игра. "Лорьян" мало контролировал мяч, но не забывал про контратаки. А потом вмешался судья.

"ПСЖ", разумеется, доминировал в матче с одним из главных аутсайдеров сезона. Но попытки перекрасившегося в синее Мбаппе, Кина и Эрреры до перерыва не принесли успехи. Более того, у "Хеков" были свои шансы - промахнулись Ле Фее и Висса.

Контрпрессинг "ПСЖ" оставлял желать лучшего. Пару дней назад это привело к поражению парижан от "Лиона" (0:1). "Лорьян" не настолько силен, как "Ткачи", поэтому лишь попортил нервы. Даже на ничью его, как и ожидалось, не хватило.

Команду подвел центрбек Гравильон - пустил за спину Мбаппе, а затем свалил его перед воротами. Пенальти, тут вопросов нет. Но Клеман Тюрпен зачем-то еще и дал красную карточку, хотя на Килиана уже выходили вратарь и двое защитников. Такое себе решение.

Ну и все. Еще через десять минут Мойзе Кин забил с зоны Гравильона второй мяч - и игра была сделана. Хотя "Лорьян" даже после этого, находясь в меньшинстве, не забывал огрызаться и имел стопроцентный голевой шанс - Висса расстреливал ворота, но бесподобно среагировал Серхио Рико. Определенно, "Хеки" сыграли один из своих лучших матчей в сезоне.

Касательно "ПСЖ", то он опять не убедил своей игрой, но победа есть победа. В таблице команда Томаса Тухеля осталась второй с 31 очком. У "Лорьяна" 11 баллов и 18-я позиция.

15-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0

Голы: Мбаппе, 51 (с пенальти), Кин, 61

"ПСЖ": Рико - Данилу (Пембеле, 11), Керер, Курзава - Флоренци, Рафинья (Верратти, 71), Гуйе (Дракслер, 77), Эррера, Баккер (Фадига, 71) - Мбаппе, Кин (Ди Мария, 71)

"Лорьян": Нарди - Эро, Гравильон, Фонтен, Морель, Ле Гофф - Ле Фее, Монкондью (Марво, 78), Абержель (Чалоба, 46) - Моффи (Грбич, 66), Висса (Лорьент, 66)

Предупреждения: Мбаппе, 34, Кин, 58, Фадига, 87

Удаление: Гравильон, 49

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж) Клеман Тюрпен Мойзе Кин Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Referee-12 (Новая Прага)
17.12.2020 в 04:40
"Но Клеман Тюрпен зачем-то еще и дал красную карточку, хотя на Килиана уже выходили вратарь и двое защитников. Такое себе решение..." Какое такое себе решение??? ау, правила учите!!!!!!!!!!! Это удаление!!!!!!!!!!! Без знания правил игры ваше мнение ничегошеньки не значит..... Судья виноват, как всегда, конечно!!!!!! Проще всего))))))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...