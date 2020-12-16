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Лига 1. ПСЖ - Лорьян 2:0. "Голубой" Мбаппе и судья добили аутсайдера
Помучились только в первом тайме
Самое интересное, что до перерыва на поле была более-менее конкурентная игра. "Лорьян" мало контролировал мяч, но не забывал про контратаки. А потом вмешался судья.
"ПСЖ", разумеется, доминировал в матче с одним из главных аутсайдеров сезона. Но попытки перекрасившегося в синее Мбаппе, Кина и Эрреры до перерыва не принесли успехи. Более того, у "Хеков" были свои шансы - промахнулись Ле Фее и Висса.
Контрпрессинг "ПСЖ" оставлял желать лучшего. Пару дней назад это привело к поражению парижан от "Лиона" (0:1). "Лорьян" не настолько силен, как "Ткачи", поэтому лишь попортил нервы. Даже на ничью его, как и ожидалось, не хватило.
Kylian Mbappe's got a new look pic.twitter.com/9UmHFXqzal— B/R Football (@brfootball) December 16, 2020
Команду подвел центрбек Гравильон - пустил за спину Мбаппе, а затем свалил его перед воротами. Пенальти, тут вопросов нет. Но Клеман Тюрпен зачем-то еще и дал красную карточку, хотя на Килиана уже выходили вратарь и двое защитников. Такое себе решение.
Ну и все. Еще через десять минут Мойзе Кин забил с зоны Гравильона второй мяч - и игра была сделана. Хотя "Лорьян" даже после этого, находясь в меньшинстве, не забывал огрызаться и имел стопроцентный голевой шанс - Висса расстреливал ворота, но бесподобно среагировал Серхио Рико. Определенно, "Хеки" сыграли один из своих лучших матчей в сезоне.
Касательно "ПСЖ", то он опять не убедил своей игрой, но победа есть победа. В таблице команда Томаса Тухеля осталась второй с 31 очком. У "Лорьяна" 11 баллов и 18-я позиция.
15-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0
Голы: Мбаппе, 51 (с пенальти), Кин, 61
"ПСЖ": Рико - Данилу (Пембеле, 11), Керер, Курзава - Флоренци, Рафинья (Верратти, 71), Гуйе (Дракслер, 77), Эррера, Баккер (Фадига, 71) - Мбаппе, Кин (Ди Мария, 71)
"Лорьян": Нарди - Эро, Гравильон, Фонтен, Морель, Ле Гофф - Ле Фее, Монкондью (Марво, 78), Абержель (Чалоба, 46) - Моффи (Грбич, 66), Висса (Лорьент, 66)
Предупреждения: Мбаппе, 34, Кин, 58, Фадига, 87
Удаление: Гравильон, 49
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