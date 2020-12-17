Лига 1. Монако снова позорится, а Ницца и Сент-Этьен подают признаки жизни

Впервые с 1 ноября победила "Ницца". За полтора месяца без побед "Орлята" сменили тренера, уволив Патрика Виейра и назначив на его место Адриана Урсю. Стартовые три матча на посту у румына не задались - команда даже не забила ни единого гола. Но на поле "Нима", наконец, прорвало - еще и в меньшинстве. Примечательно, что оба мяча забили футболисты, которых Урся выпустил со скамейки.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Ницца" - 0:2

Голы: Ндойе, 85, Клод-Морис, 90+4

"Ним": Рейне - Бюрнер (Алакуш, 89), Ландре (Гессум, 7), Мигель, Пакес - Сарр, Алинви - Ферхат, Дульевич (Маюга, 89), Элиассон (Рипар, 89) - Ру (Коне, 83)

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Робсон-Бамбу, Нсоки - Лотомба, Тюрам, Шнейдерлен, Камара (Ндойе, 68) - Рони Лопеш (Клод-Морис, 69), Гуири, Ренн-Аделаид

Предупреждения: Ру, 60 - Шнейдерлен, 28

Удаление: Шнейдерлен, 56

Четвертый тур кряду не проигрывает "Страсбур", благодаря чему команда Тьерри Лоре покинула зону вылета. Ей в принципе там и не место, но у эльзасцев не было предсезонки из-за вспышки коронавируса в команде. В результате форму пришлось набирать по ходу сезона, и что-то вразумительное стало получаться лишь к началу зимы.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Страсбур" - 0:2

Голы: Дьялло, 77, Ажорг, 90+1

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Кулибали, Мангани (Тиуб, 82) - Матиас Лаже (Шо, 81), Фульжини (Капель, 63), Эль-Мелали (Кабо, 46) - Баокен (Дьони, 63)

"Страсбур": Кавасима - Лала, Симакан (Линар, 69), Джику, Кароль - Аолу, Сиссоко - Уорис (Ажорг, 66), Томассон (Сиби, 90+2), Бельгар (Шахири, 67) - Дьялло (Зохи, 90+2)

Предупреждения: Думбия, 73 - Джику, 12, Ажорг, 90+5

Еще одна команда, постепенно набирающая кондиции - "Реймс". С кадрами у Давида Гийона, правда, печально, зато старание есть и начинает появляется кураж. Все три мяча на поле никакущего "Нанта" красно-белые вместили в шесть минут. А вот босса "Канареек" Вальдемара Кита такими темпами фанаты скоро предадут анафеме - игры нет, результатов нет, даже постоянного тренера нет!

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Нант" - 3:2

Голы: Туре, 68, Дья, 72 (с пенальти), Кафаро, 74 - Паллуа, 18, Блас, 79

"Реймс": Райкович, Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Дья, Кассама, Бериша (Шавалерен, 82), Зенели (Думбия, 82) - Туре (Мунетси, 61), Серхейс (Кафаро, 61)

"Нант": Лафон - Фабио (Аппиа, 46), Кастелетто, Паллуа, Траоре - Луза (Чиривелья, 79), Жиротто, Туре - Блас (Бамба, 80), Коло Муани (Эмон, 80), Саймон (Коко, 73)

Предупреждения: Конан, 7, Кассама, 58 - Фабио, 5, Траоре, 72

Первую победу с середины сентября в чемпионате одержал "Сент-Этьен". До этого у "Стефануа" было три кряду ничьи, а еще раньше - серия из 7 поражений. Все указывает на то, что зеленые постепенно приходят в себя. Клод Пюэль наконец перестал валять дурака и вернул в состав Будебуза, Хазри, Трауко и других опытных игроков - и это быстро привело результаты в норму. Спрашивается, и зачем был этот эксперимент с экстремальным омоложением состава?

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Сент-Этьен" - 1:2

Голы: Хван, 24 - Норден, 15, Нею, 75

"Бордо": Костиль - Кватенг (Пундже, 62), Бесс, Пабло, Сабали - Адли, Отавио (Уден, 81), Башич (Зеркан, 62), Хван (де Превиль, 61) - Маджа (Бриан, 61), Бен-Арфа

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Колодзейчак (Соу, 90+3), Трауко - Камара, Нею - Норден (Гурна-Дуат, 73), Будебуз (Хазри, 65), Аушиш (Юссуф, 73) - Буанга (Амума, 65)

Предупреждения: Кватенг, 8, Отавио, 30, Сабали, 54 - Будебуз, 36, Хазри, 77

Ну а "Монако" наоборот - сыпется после удачной ноябрьской серии матчей. "Лиллю" и "Марселю" проиграли, но это хотя бы фавориты сезона. А вот домашние 0:3 от "Ланса" - это позор. В энный раз подвел партнеров центрбек Аксель Дисаси - за удаления на 23-й минуте по-хорошему клуб должен штрафовать. Касательно же "Ланса", то он на высоте. Такого новичка в Лиге 1 не было уже много-много лет. Очень приятное впечатление сегодня от игры Гаэля Какута и, что неожиданно, резервного правого бека Клемана Мишлена.

Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Ланс" - 0:3

Голы: Силла, 1, Банза, 33, Какута, 39

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Марипан, Балло-Туре - Диоп (Бадиашиле, 28), Чуамени, Фофана, Желсон Мартинш (Пеллегри, 60, Жеббель, 79) - Фолланд (Матасо, 46), Бен-Йеддер (Сидибе, 46)

"Ланс": Лека - Гради (Фортеш, 71), Медина, Айдара - Мишлен, Фофана (Каюзак, 72), Дюкуре (Жан, 79), Силла (Бура, 72) - Какута (Маурисио, 57) - Банза, Ганаго

Предупреждения: Пеллегри, 76, Агилар, 89 - Гради, 9, Дюкуре, 11, Банза, 30, Маурисио, 80

Удаление: Дисаси, 23