Лига 1. Ницца - Лион 1:4. Порадовали эстетов и возглавили таблицу

Как и ожидалось, равной борьбы сегодня не получилось. "Ницца" пребывает в глубоком кризисе, а "Лион" с каждой неделей набирает. По правде, дело могло кончиться и более крупным разгромом.

"Орлята" попытались шокировать фаворита сверхвысоким темпом на старте, но "Лион" сдержал напор и примерно с 30-й минуты сам перешел в атаку. Закончилось это для "Ниццы" двумя пропущенными голами. Сперва Депай паненкой забил пенальти, назначенный за фол на Кадевере, а затем Тино уже сам воспользовался обрезкой соперника.

У "Ниццы" больше других старался экс-лионец Амин Гуири. Он затаил обиду на родной клуб за годы игнорирования, и сегодня не только забил один мяч, грамотно избежав офсайда, но и запомнился парочкой чисто хоккейных силовых приемов.

Завести остальных "Орлят" у Гуири, однако, не получилось. Откровенно говоря, и шансов у него не было - "Лион" настолько сильнее, что потуг своего бывшего воспитанника даже не заметил. Во втором тайме Токо-Экамби и Ауар забили еще по голу, окончательно убив интригу. Особенно понравился мяч камерунца, которому предшествовала изумительная разрезающая передача метров на тридцать от Мемфиса Депая.

Так красиво и эффективно "Лион" не играл с августа, когда команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов. За этим последовал длительный функциональный спад - и вот, наконец, настоящие "Ткачи" возвращаются.

В таблице благодаря победе "Лион" временно вышел на первое место с 33 очками. Тем не менее, уже завтра их могут подвинуть "Лилль" (32 очка) и "ПСЖ" (31 очко), которые сыграют между собой. У "Ниццы" же амбиции совсем другого порядка - у нее 21 очко и 12-е место.

16-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Лион" - 1:4

Голы: Гуири, 43 - Депай, 32 (с пенальти), Кадевере, 39, Токо-Экамби, 63, Ауар, 73

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Робсон Бамбу, Нсоки - Лотомба, Будауи, Тюрам, Камара (Аталь, 62) - Рони Лопеш (Трулье, 74), Гуири, Клод-Морис (Ндойе, 62)

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер (Бенламри, 81), Корне (де Шильо, 79) - Лукас Пакета, Бруно Гимараес, Ауар (Шерки, 87) - Кадевере (Дембеле, 79), Депай (Жан Лукас, 87), Токо-Экамби

Предупреждения: Тюрам, 57 - Корне, 66