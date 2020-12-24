Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель назвал клуб, в котором он бы хотел продолжить карьеру
Томас хочет работать в Англии
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель, который по информации СМИ был уволен со своего поста, рассказал, в каком бы клубе он хотел продолжить карьеру.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере", немецкий специалист хочет работать в английской Премьер-лиге. Он заинтересован в работе в лондонском "Арсенале" или "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что тренер доработает в клубе до конца сезона.
Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в "ПСЖ" Тухель тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".
Популярное сейчас
- L’Equipe: ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля
- Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси
- Канал для Динамо, волевой Милан, уверенный Реал. Главные новости за 23 декабря
- Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО