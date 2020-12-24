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Тухель назвал клуб, в котором он бы хотел продолжить карьеру

Франция
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Томас хочет работать в Англии

Тухель назвал клуб, в котором он бы хотел продолжить карьеру
Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель, который по информации СМИ был уволен со своего поста, рассказал, в каком бы клубе он хотел продолжить карьеру.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере", немецкий специалист хочет работать в английской Премьер-лиге. Он заинтересован в работе в лондонском "Арсенале" или "Манчестер Юнайтед".

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Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что тренер доработает в клубе до конца сезона.

Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в "ПСЖ" Тухель тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Тухель Манчестер Юнайтед ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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