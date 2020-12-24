Тухель назвал клуб, в котором он бы хотел продолжить карьеру

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель, который по информации СМИ был уволен со своего поста, рассказал, в каком бы клубе он хотел продолжить карьеру.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём "твиттере", немецкий специалист хочет работать в английской Премьер-лиге. Он заинтересован в работе в лондонском "Арсенале" или "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что тренер доработает в клубе до конца сезона.

Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в "ПСЖ" Тухель тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".