Сент-Этьен расторг контракт со своим вратарем Руффье

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о расставании с вратарём Стефаном Руффье.

Соглашение 34-летнего французского футболиста было рассчитано до лета этого года, однако клуб прервал его действие досрочно и объяснил в заявлении такое решение.

"После разбирательств с Руффье клуб решил разорвать с ним контракт. Таким образом, футболист отныне является свободным агентом. "Сент-Этьен" сожалеет о таком шаге, однако поведение игрока, пренебрегавшего правилами клуба, сделало его неизбежным", — говорится в заявлении.

В прошлом году у Руффье испортились отношения с главным тренером "Сент-Этьена" Клодом Пюэлем. Вратарь опоздал на тренировку, и перед началом этого сезона специалист захотел, чтобы Стефан покинул команду. Однако агент игрока устроил судебные разбирательства с клубом.

Руффье защищал цвета "Сент-Этьена" на протяжении 10 лет, а до этого выступал за "Монако". В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Франции.